Rocco Casalino si svela a Verissimo: “Al GF per pagare i debiti”

In occasione dell’uscita della sua autobiografia sarà ospite di Silvia Toffanin per un’intervista concentrata sulla sua vita e sul suo passato

Rocco Casalino sarà ospite a Verissimo nella puntata di domani. Un’intervista diversa da tante che ha concesso in questi anni, perché non si parlerà di politica. L’occasione però per parlare di sé è arrivata con la pubblicazione della sua autobiografia Il portavoce, in cui Casalino ha raccontato tutto il suo percorso di vita. Ha fatto discutere una sua affermazione: se esistesse una pillola per diventare eterosessuale, lui la prenderebbe. Ma proprio a Verissimo domani Rocco spiegherà meglio questo suo concetto. Nell’anteprima dell’intervista di domani è stato riportato che il concorrente della prima edizione del Grande Fratello ha lottato con sé stesso.

“Ho fatto di tutto per essere eterosessuale, ma sono omosessuale e sono contento di esserlo”, ha raccontato nello studio di Silvia Toffanin. La frase sulla pillola, ha spiegato, è più che altro una riflessione sul fatto che lui non riesca mai ad avere la storia perfetta. Pare che la prima volta in cui ha pronunciato queste parole sulla pillola aveva litigato con il suo compagno Josè. Stavano passando un periodo difficile, ma ora come ora quella pillola non la prenderebbe più. Rocco Casalino è felice con il suo fidanzato José. Stanno insieme da sette anni ormai, fatti di altri e bassi come tutte le coppie.

Quando ha scritto il libro erano in un momento molto difficile della loro relazione e per questo non è stato molto carino nei confronti di Josè. “In realtà è una persona importante nella mia vita e ora stiamo molto bene insieme”, ha raccontato alla Toffanin. Josè gli sta molto vicino e non fa mancare il suo sostegno anche nei momenti più difficili. Ma Silvia ha affrontato col suo ospite non solo l’amore, c’è stato spazio anche per il passato di Rocco Casalino. Come pure per il Grande Fratello.

In realtà i due argomenti sono correlati, perché è proprio per le difficoltà riscontrate nel periodo degli studi che ha deciso di partecipare al reality show. Casalino ha raccontato che quando si è laureato la sua famiglia non aveva più risparmi, sua mamma si era indebitata oltre il dovuto. Più di diecimila euro di debiti per farlo studiare. E per questo lui ha deciso di partecipare al GF: “L’ho visto come un’opportunità per guadagnare un po’ di soldini e, infatti, i famosi gettoni d’oro vinti con il reality ho pagato il debito di mia madre”.

Purtroppo essere un ex gieffino non è sempre facile, soprattutto in certi ambienti. Rocco Casalino come tanti altri si porta dietro lo stigma per aver partecipato a un programma televisivo. E lui ne è molto dispiaciuto: “Un certo mondo intellettuale e snob mi discrimina con pregiudizio per quello che ho fatto vent’anni fa”.