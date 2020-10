Rocco Casalino in isolamento fiduciario: il compagno Josè ha il Covid

By

A lanciare la notizia Selvaggia Lucarelli tramite TPI: per questo motivo il portavoce del premier Giuseppe Conte non era presente alla conferenza stampa di domenica 25 ottobre 2020.

Rocco Casalino è in isolamento fiduciario dopo che il suo compagno e convivente Josè Carlos Alvarez è risultato positivo al Coronavirus lo scorso lunedì. A lanciare la notizia, qualche minuto prima della presentazione del nuovo Dpcm, è stata Selvaggia Lucarelli sul portale TPI.

A quanto pare i primi due tamponi effettuati da Casalino martedì e mercoledì sono risultati negativi, ma il 48enne dovrà sottoporsi ad altri controlli nei prossimi giorni. Il suo ultimo contatto con il presidente Giuseppe Conte, di cui è portavoce da tempo, è avvenuto nella giornata di martedì.

Un incontro avvenuto rispettando la dovuta distanza di sicurezza. Stando a quello che scrive la giurata di Ballando con le Stelle Rocco Casalino ha dei lievi sintomi mentre il compagno, il cubano Josè Carlos, è del tutto asintomatico. La coppia sta trascorrendo la quarantena nello stesso appartamento romano.

A causa dell’isolamento fiduciario Rocco Casalino non ha presenziato alla conferenza stampa del premier Conte di domenica 25 ottobre 2020. Conferenza nella quale è stato illustrato il nuovo Dpcm che, di fatto, impone all’Italia una sorta di semi-lockdown con la chiusura di palestre, cinema, teatri, sale gioco e il divieto a bar e ristoranti di restare aperti dopo le 18.

Al momento Rocco Casalino non ha ancora confermato – ma neppure smentito – quanto spifferato sul web da Selvaggia Lucarelli.

La storia d’amore tra Rocco Casalino e Josè Carlos Alvares

Rocco Casalino e Josè Carlos Alvares, 30enne cubano di cui si sa poco e niente, stanno insieme da circa sei anni. La loro relazione è balzata alle cronache la scorsa primavera, quando Alvarez è stato segnalato per sospette operazioni di trading online. Uno scandalo che ha portato i due ad allontanarsi per un breve periodo.

L’ex concorrente della prima edizione del Grande Fratello e il fidanzato si sono poi riavvicinati la scorsa estate. Sono stati pizzicati dal settimanale Chi in teneri atteggiamenti durante una vacanza in Salento. Rocco Casalino ha però mantenuto il massimo riserbo non confermando mai di fatto il ritorno di fiamma con Josè Carlos Alvarez.