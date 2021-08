Rocco Casalino, burrasca d’amore: finita la storia col fidanzato, retroscena

Rocco Casalino, ex gieffino ed ex portavoce di Giuseppe Conte (quando il leader in pectore del Movimento 5 Stelle sedeva sulla poltrona di Palazzo Chigi), sarebbe tornato single. A rivelarlo con un ‘flash’ è Dagospia che rende noto che la love story del giornalista con il cubano José Carlos Alvarez, sarebbe finita nuovamente su un binario morto. Sempre il portale diretto da Roberto D’Agostino aggiunge che all’origine dell’addio ci sarebbe una “questione di quattrini”.

La relazione tra Casalino e Alvarez, negli ultimi mesi, è stato alquanto movimentata. Circa un anno fa ci fu un’altra rottura, seguita poi da un ritorno di fiamma a settembre, con il giornalista pizzicato in Salento proprio con il compagno. Paparazzate che di fatto sancirono la ‘ricucitura’ del legame sentimentale.

I più scettici sostennero che in realtà i due non si lasciarono proprio, anche se pubblicamente fecero trapelare siffatta versione dei fatti. Tali ben informati sussurrano ciò in quanto in quel periodo Casalino, portavoce del presidente del Consiglio Conte, fu travolto da un mare di polemiche dopo che il cubano confessò di aver avuto problemi finanziari dovuti a delle perdite relative al trading online. Non proprio una bella pubblicità per il portavoce del premier.

Ora lo stop sembrerebbe certo e non dovuto a polemiche o a presunti danni di immagine. Casalino parlò del suo legame con il cubano in tv anche lo scorso febbraio. In particolare quando fu ospite da Silvia Toffanin, a Verissimo, programma in onda nel sabato pomeriggio di Canale Cinque. All’epoca disse di aver vissuto momenti non semplici con il fidanzato ma di aver poi recuperato con lui un legame solido e stabile. Inoltre disse che Alvarez era una persona importantissima nella sua vita.

Rocco Casalino e la conquista della libertà

Alla compagna di Pier Silvio Berlusconi raccontò anche il suo percorso verso la ‘libertà’, ricordando che non è stato assolutamente semplice per lui dichiarare pubblicamente la sua omosessualità. Oggi Casalino è una persona più tranquilla e più sicura in merito alle sue scelte e al suo orientamento. Per quel che riguarda il suo legame con Alvarez, si attendono conferme o smentite circa la fine della love story.