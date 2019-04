Roby Facchinetti su Fogli: la verità sul dopo Isola e il desiderio di Riccardo

Roby Facchinetti parla di Riccardo Fogli a Domenica In: la verità sul dopo Isola dei Famosi

Roby Facchinetti ospite a Domenica In parla della sua amicizia con Riccardo Fogli, con cui ieri sera ha trascorso una serata tranquilla e spensierata. Mara Venier non può non chiedere al cantante come sta il suo caro amico, visto quanto accaduto recentemente. Scendendo nel dettaglio, l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi ha fatto preoccupare non poco i suoi fan nel corso della puntata di Verissimo, andata in onda ieri. Silvia Toffanin ha, infatti, annunciato l’assenza di Riccardo, che avrebbe dovuto prendere parte alla trasmissione per un’intervista, come hanno fatto i suoi compagni d’avventura. Il motivo della sua assenza? Fogli avrebbe avuto dei problemi di salute, legati al fisico. La conduttrice ha rivelato, appunto, che Fogli “è molto provato fisicamente”. Grande preoccupazione per il pubblico che ama e segue Riccardo. Oggi a Domenica In, Facchinetti conferma che l’amico è ancora molto provato, ma è comunque una roccia e sa che si riprenderà. Secondo Roby, l’ex naufrago è dimagrito molto in Honduras e ora deve solo riprendersi.

Riccardo Fogli sta bene, ma è ancora emotivamente provato: le parole di Roby Facchinetti a Domenica In

“Ieri sera siamo stati a cena, è dimagrito molto. lui è un mangione e lì non si mangiava. Deve riprendersi, però lui è una roccia. Sì, emotivamente è un po’ provato”, dichiara Facchinetti a Mara. Roby conferma, dunque, che l’amico è ancora abbastanza provato dopo l’esperienza all’Isola dei Famosi. Nonostante ciò, il cantante è sicuro che l’ex naufrago riuscirà a riprendersi. Sembra che le sue condizioni di salute stiano già migliorando, in quanto ieri sera Roby e Riccardo sono riusciti a trascorrere una speciale serata insieme. Pertanto, il pubblico può stare tranquillo, poiché Fogli è una persona forte e riuscirà presto a tornare in sé.

Riccardo Fogli, il desiderio dopo l’Isola dei Famosi: in Honduras con la famiglia

C’è un desiderio che Riccardo potrebbe realizzare dopo l’esperienza all’Isola. Facchinetti rivela un’affermazione fatta da Fogli ieri sera sull’Honduras: “Ci ritornerei con tutta la mia famiglia”, avrebbe detto l’ex naufrago. A questo, Roby aggiunge: “Il resto sono chiacchiere”. Probabilmente con questa dichiarazione, Facchinetti vorrebbe far sapere al pubblico che tra Riccardo e la moglie Karin va tutto per il meglio.