Riccardo Fogli sta meglio: serata con la moglie Karin e Roby Facchinetti

Come sta Riccardo Fogli? Gli ultimi aggiornamenti dopo la fine de L’Isola dei Famosi

I fan dell’amatissimo musicista dei Pooh possono tirare un sospiro di sollievo: Riccardo Fogli si sta riprendendo fisicamente dopo la difficile esperienza de L’Isola dei Famosi. La sua assenza alla registrazione della puntata di Verissimo, avvenuta giovedì 4 aprile ed andata in onda sabato 6 aprile, ha portato alla luce la debilitazione fisica di Fogli. A confermarlo la presentatrice Silvia Toffanin. Oggi finalmente abbiamo degli aggiornamenti. Riccardo sta un po’ meglio, a dimostrarlo alcune immagini Instagram. L’ex naufrago ha ricevuto la visita del fedelissimo collega e grande amico Roby Facchinetti ed il loro sabato sera è trascorso in serenità, in compagnia della moglie Karin Trentini e della loro figlia Michelle.

Riccardo Fogli e la moglie Karin Trentini uniti e felici

L’amore ha trionfato, la famiglia Fogli passeggia felicemente e ad unire Riccardo e Karin ci sono le piccole manine di Michelle. La foto è apparsa sul profilo della Trentini ed è probabile che a scattarla sia stato proprio Roby Facchinetti. Karin sceglie di disabilitare i commenti su Instagram e di godersi la serata, svelando al pubblico il lieto fine che tutti aspettavano. La didascalia parla chiaro: “Noi“. E’ Facchinetti a fare una dedica esplicita a Riccardo: “Per salvarti basta un amico! Finalmente insieme al fratellone Riki“.

Fogli, una roccia a 71 anni

Per l’artista, che ha 71 anni, L’Isola dei Famosi è stata una dura prova fisica, durante la quale si è anche dovuto ritirare momentaneamente per ricevere le cure mediche adeguate. Indiscutibilmente il vincitore morale di questa edizione de L’Isola dei Famosi, Fogli ha affrontato da vero signore la difficile situazione venutasi a creare con la moglie Karin, accettando anche le scuse di Alessia Marcuzzi, ed oggi ha deciso di voltare pagina, con il sostegno degli amici e della sua amata famiglia.