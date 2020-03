Roby Facchinetti rinuncia a Domenica In: “Devastato dal dolore”

Roby Facchinetti rinuncia al collegamento previsto per oggi 22 marzo con Domenica In

Roby Facchinetti non parteciperà alla nuova puntata di Domenica In che andrà in onda il 22 marzo. Dopo la breve pausa, la trasmissione torna a far compagnia agli italiani con al timone Mara Venier. Tra i vari ospiti, era previsto un collegamento con il tastierista dei Pooh direttamente da casa sua. Poco fa, però, Roby ha pubblicato un messaggio sui social informando i fan della sua decisione improvvisa di non collegarsi con la Venier. L’artista ha raccontato di stare attraversando un periodo molto doloroso: ricordiamo che Facchinetti è originario di Bergamo, una delle città più colpite in Italia dal Coronavirus. Non vedremo dunque Roby nel prossimo appuntamento di Domenica In: decisione probabilmente presa in segno di rispetto per le vittime.

Lo sfogo di Facchinetti: “Tragedia infinita per la mia città, devastati dal dolore”

“Carissimi Amici, vorrei scusarmi anche con tutti voi, perché oggi era previsto un collegamento via Skype da casa mia per Domenica In, con la mia amica di sempre Mara Venier, ma credetemi, io e la mia famiglia siamo profondamente devastati dal dolore per questa tragedia infinita che, soprattutto la mia città, Bergamo, sta vivendo ormai da troppo tempo. Da casa mia si sentono costantemente le sirene delle ambulanze che giungono nei nostri ospedali per soccorrere quei pazienti che hanno bisogno di essere immediatamente assistiti. Io e la mia famiglia possiamo solo pregare per loro e per tutti noi”, questo quanto pubblicato dall’artista sul profilo ufficiale di Instagram.

Gli ospiti del 22 marzo di Domenica In

Dopo la pausa della scorsa settimana Mara Venier torna in onda con Domenica In. Sono previsti gli interventi di: Lino Banfi, Renzo Arbore, Gigi D’Alessio, Luca Argentero, Don Antonio Mazzi, Arisa. “Non posso garantire se il programma durerà tre ore e mezzo come sempre. È un tentativo. Io ci metto tutta la mia volontà e la voglia di essere in onda per tenere compagnia al pubblico che mi vuole bene. Vedremo. Speriamo di farcela”, ha spiegato la conduttrice in una recente intervista.