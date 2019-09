Roberto Il Segreto, parla Juan Dos Santos: “Si vedrà la sua parte cattiva”

Roberto Il Segreto: l’attore Juan Dos Santos svela qualche piccola anticipazione

Abbiamo da qualche tempo conosciuto Roberto Sanchez ne Il Segreto. Nel corso delle scorse puntate abbiamo visto il giovane cubano approdare a Puente Viejo per ritrovare Maria. I due si sono conosciuti a Cuba, dove hanno negli anni instaurato una forte amicizia. Per Fernando e Donna Francisca è impossibile non notare la complicità che c’è tra loro, tanto che tentano più volte di separarli. A parlare ora di questo personaggio è proprio il suo interprete Juan Dos Santos. Durante un’intervista su Vero Tv svela qualche piccola anticipazione che riguarda Roberto. L’attore fa presente che il giovane cubano ha un punto debole, che ovviamente è Maria. È un uomo molto gentile e non gli piace avere discussioni con altre persone, tanto che passa sempre sopra a tutto. L’unica cosa, come sottolinea sempre lo stesso Juan, a cui tiene veramente è poter avere un futuro con Maria e suoi bambini. Infatti, sappiamo bene che Roberto spera di poter costruire una vita insieme alla Castaneda e ai suoi figli, Beltran ed Esperanza.

Juan Dos Santos è Roberto de Il Segreto: molti problemi per l’amico di Maria

“Se qualcuno dovesse mettergli i bastoni tra le ruote, si vedrà la parte cattiva di Roberto!” Questo è ciò che afferma l’interprete del bel cubano, che sembra aver rapito il cuore di Maria. Nel corso dell’intervista viene chiesto all’attore se può dare qualche anticipazione. Ovviamente Juan non può rivelare chissà quale dettaglio, ma comunque anticipa qualcosina. “Roberto acquista una delle imprese più importanti di Puente Viejo e per questo ha molti problemi. Di più non posso aggiungere”, rivela l’interprete dell’amico di Maria. Dalle anticipazioni spagnole, però, noi sappiamo che il povero Roberto è protagonista di una tragedia.

Tragica fine per il povero Roberto: Donna Francisca non perdona

Roberto non riesce a portare a termine il suo piano. Il Sanchez ha intenzione di portare via da Puente Viejo sia Maria che i due bambini. Ma non appena Donna Francisca scopre le sue intenzioni non esita a mettergli i bastoni tra le ruote. I telespettatori vedranno il cubano uscire tragicamente di scena! Intanto, l’attore svela che nella vita reale è single. Sembra non essere ancora riuscito a trovare la sua anima gemella. Per quanto riguarda il lavoro ammette di aver realizzato i suoi desideri e adesso attende nuove sfide.