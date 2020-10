Anche Roberto Giacobbo ha combattuto contro il Coronavirus. Il noto giornalista, conduttore e divulgatore scientifico lo ha confessato per la prima volta a Verissimo, nella puntata in onda su Canale 5 sabato 3 ottobre 2020. Il 58enne si è ammalato lo scorso marzo e non è stato semplice guarire. Soprattutto perché Giacobbo aveva confuso i sintomi del Covid-19 con una banale laringite. Quando però ha cominciato ad avere problemi di respirazione è corso in ospedale. Qui è iniziato un lungo calvario: Roberto è stato ricoverato per ben quaranta giorni. È stato in rianimazione e pensava che la sua vita fosse finita. Non solo: pure i famigliari di Giacobbo hanno dovuto fare i conti con il virus. La moglie è stata molto male ma non è finita in ospedale mentre le tre figlie hanno dovuto fare i conti con sintomi piuttosto lievi ma allo stesso tempo fastidiosi.

Verissimo, la lotta di Roberto Giacobbo contro il Coronavirus

“Sono stato in rianimazione. Avevo confuso i sintomi e sono arrivato all’ultimo stadio. Ho affidato il mio corpo completamente nelle mani dei medici. Potevo muovere solo gli occhi. Ero a un passo dalla fine”, ha confidato Roberto Giacobbo a Silvia Toffanin. “È successo il 5 marzo. Qualcuno mi ha trasmesso il virus, probabilmente mentre ero al supermercato. Purtroppo, una laringite ha falsificato i sintomi. Avevo la febbre alta, non stavo bene. Ho comprato un pulsometro per misurare l’ossigenazione del sangue. Una mattina ho sentito una maggiore difficoltà nel respiro e dopo poche ore l’ossigenazione era crollata. Sono corso in ospedale”, ha raccontato l’ex volto di Rai 2.

Come sta oggi Roberto Giacobbo dopo la lotta con il Covid-19

“In ospedale mi hanno tolto tutto, anche la fede nuziale. Ho pensato che sarebbe stata l’ultima cosa che avrebbero avuto le mie figlie e mia moglie. Non avrebbero potuto piangere neanche il corpo”, ha ricordato Roberto Giacobbo a Verissimo. “Ho attacco il virus a mia moglie – la più grave anche se non è stata ricoverata – e alle tre mie figlie: la più piccola asintomatica, la seconda con la mancanza di gusto e olfatto, la più grande con febbre alta”, ha aggiunto. Oggi Roberto Giacobbo sta bene, così come la sua famiglia, ed è felice di aver sconfitto il Coronavirus.

Chi è Roberto Giacobbo e perché il giornalista è famoso

Classe 1961, Roberto Giacobbo è uno dei divulgatori scientifici più apprezzati del piccolo schermo. Prima di approdare al piccolo schermo, Giacobbo ha lavorato per tanti anni in radio: prima in una locale, poi a RDS. In seguito è diventato autore televisivo per la tv dei ragazzi fino ad arrivare a diventare presentatore. È diventato famoso col programma Rai Voyager. Nel 2018 è approdato a Mediaset, dove conduce su Rete 4 un altro format di cultura, Freedom.

La vita privata del giornalista e conduttore Roberto Giacobbo

Roberto Giacobbo è sposato da tempo con l’autrice tv Irene. La coppia ha tre figlie ormai grandi. La primogenita Angelica ha 24 anni e studia Economia e Management alla Luiss, la 22enne Giovanna frequenta Biotecnologia all’Università di Tor Vergata mentre l’ultima, Margherita, ha appena finito le superiori. A quanto pare nessuna delle tre ha intenzione di seguire le orme dei genitori e lavorare dunque in televisione.