Roberto Farnesi si racconta: tra lo stalking e il sogno di diventare padre

Roberto Farnesi si racconta. Cosa sogna ora? Diventare padre

Uno degli attori italiani più amati? Senza dubbio, Roberto Farnesi. Lui che si è fatto conoscere grazie al suo ruolo nella fortunata serie Le tre rose di Eva, e ancor prima a Centovetrine, e che ora è protagonista de Il paradiso delle signore, altra serie televisiva di successo. L’attore, oggi cinquantenne, ha raccontato di essere stato vittima di stalking ed ha annunciato che, fortunatamente, l’incubo è finalmente finito. La sua stalker è stata presa. Il bel toscano si è raccontato in un’intervista per il magazine Gente dove ha rivelato di avere un grande sogno: quello di diventare padre. Roberto Farnesi, infatti, è innamoratissimo della sua fidanzata Lucya Balestro, che ha qualche anno in meno di lui. I due sono separati da ben 24 anni e l’attore finì al centro delle polemiche quando si venne a sapere di questa relazione. Ma si sa, l’amore non ha età. E per Roberto la bella Lucya sembra essere la donna giusta per lui. Non a caso, è proprio con lei che vuole mettere su famiglia. Non sogna però il matrimonio, al quale lui dice di esserne ‘allergico’.

Roberto Farnesi: “Al matrimonio sono allergico, non mi sposerei nemmeno civilmente”

“A luglio ho compiuto 50 anni e ho un grande desiderio: avere un figlio. Al matrimonio sono allergico, non sono abbastanza religioso per credere al sacramento e non mi sposerei nemmeno civilmente perché un contratto tra due persone che si amano è senza senso. Ma un figlio sì, lo vorrei, coronerebbe un legame forte, quello tra me e la mia compagna Lucya. La differenza d’età, 24 anni, non mi spaventa: è la stessa che c’era tra mio padre e mia madre che si amarono fino all’ultimo giorno di vita di lui ed ebbero 4 figli, io sono l’ultimo, nato quando papà aveva 56 anni. Ma io non voglio aspettare così tanto. Attendo solo che Lucya si stabilizzi sul lavoro, poi ci proveremo”, ha rivelato Farnesi a Gente.

Roberto Farnesi e lo stalking: “Ecco come ti senti quando ciò accade”

Sulla questione stalking, invece, il volto de Il paradiso delle signore ha detto: “Essere vittima di questo reato significa sentirti pesantemente condizionato. Sei sempre sul chi vive, le tue abitudini e i tuoi ritmi di vita ne risentono. E tutto a causa di una persona che nemmeno conosci”.