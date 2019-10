Roberto Farnesi al top a 50 anni: dieta sana e tanto amore con Lucya

La dieta di Roberto Farnesi: cosa mangia per tenersi in forma e non solo

Passano gli anni ma non tramonta il fascino di Roberto Farnesi. A 50 anni suonati, l’attore de Il Paradiso delle Signore è più bello e affascinante che mai. Certo, la genetica aiuta, ma l’interprete di Umberto Guarnieri si aiuta pure con una dieta sana e uno sport particolare. Ovvero fare l’amore con la fidanzata Lucya, di 25 anni più giovane. È stato lo stesso Farnesi a confessarlo in un’intervista concessa al settimanale Grand Hotel: la presenza della ragazza, che non fa parte del mondo dello spettacolo, è un vero e proprio elisir per l’uomo, che a quest’età è finalmente pronto a mettere su famiglia.

Roberto Farnesi svela il suo segreto di bellezza

“Mangio molta carne, molto pesce, ed evito la pasta, il pane e i dolci. Ma soprattutto, per restare snello faccio il mio sport preferito: l’amore con la mia bellissima fidanzata Lucya. Fate come me e non state a spendere soldi in palestra…”, ha dichiarato Roberto Farnesi a Grand Hotel. Dunque alimentazione corretta e tanto movimento sotto le lenzuola per l’attore lanciato venti anni fa da Centovetrine, che si mantiene così giovane e scattante. Un modo decisamente valido per potersi destreggiare tra due attività impegnative. Oltre a recitare nella soap opera di Rai Uno Il Paradiso delle Signore dal lunedì al venerdì, Farnesi è anche un ristoratore. Il suo locale si chiama Il Ristoro-La Bottega del Parco e si trova a Pisa, a pochi chilometri dalla casa di Farnesi. È specializzato in carne pregiata alla griglia.

Roberto Farnesi possiede un ristorante in Toscana

“Sono sette anni che dormo con un occhio solo perché mi devo preoccupare di tutta la baracca. Sono molto soddisfatto ma sento su di me la responsabilità che deve garantire il lavoro ai suoi dipendenti”, ha confidato Roberto Farnesi.