Roberto Farnesi pazzo di Lucya: “Ecco perché con le mie ex non ha funzionato”

Roberto Farnesi e la fidanzata Lucya: amore a gonfie vele e convivenza

Continua a gonfie vele la storia tra Roberto Farnesi e la sua Lucya. I due hanno di recente festeggiato il quarto anniversario d’amore. Un piccolo record per l’attore de Il Paradiso delle Signore che con le sue precedenti relazioni non era arrivato neppure alla soglia dei tre anni. Ma Lucya, più giovane dell’attore di ben 25 anni, è diversa da tutte le altre donne. È una persona speciale e Farnesi lo ha capito subito, tanto da avviare una convivenza. “Lei è molto indipendente nella sua giornata, rispetta i miei spazi di lavoro e le mie libertà senza interferire. E questa, per quanto mi riguarda, è una cosa fondamentale in un rapporto. Certo, ogni tanto interferisce anche lei, ma lo fa meno rispetto alle altre fidanzate che ho avuto e che non sono sopravvissute alla relazione con me. Evidentemente le mie ex non rispettavano le mie libertà”, ha spiegato il 49enne a Visto Tv.

Lucya sempre accanto al compagno Roberto Farnesi

“Lucya è una ragazza che si dà da fare ed è molto in gamba nonostante la giovane età. È laureata in lingue e ne parla correttamente tre e lavora in una grossa azienda di abbigliamento di Pisa, dove le stanno affidando incarichi sempre più importanti”, ha confidato Roberto Farnesi. Oltre al suo lavoro, Lucya aiuta pure il compagno nel ristorante che possiede in Toscana. “Se io non ci sono, quando lei stacca dal suo lavoro va al ristorante a controllare che tutto fili per il verso giusto”, ha sottolineato l’ex concorrente di Ballando con le Stelle. Il ristorante di Roberto Farnesi si chiama Il Ristoro-La Bottega del Parco e si trova a Pisa, a pochi chilometri dalla casa di Farnesi.

Roberto Farnesi non vuole sposare la fidanzata Lucya

Seppur pazzo di Lucya, Roberto Farnesi non è interessato al matrimonio. “Sono arrivato a 49 anni senza sposarmi e temo che non cambierò idea. E poi oggi non è strettamente necessario sposarsi: oggi si può convivere e fare figli tranquillamente senza sposarsi”, ha sentenziato l’attore.