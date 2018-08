Roberto Farnesi ristorante: “Dà lavoro a 15 persone e mi riempie di orgoglio”

Come si chiama il ristorante di Roberto Farnesi e dove si trova

Non solo attore: da diverso tempo Roberto Farnesi è anche un imprenditore. Qualche anno fa, più precisamente dal 2014, il divo delle fiction italiane ha aperto un ristorante insieme ad un caro amico. Il locale si chiama Il Ristoro-La Bottega del Parco e si trova a Pisa, a pochi chilometri dalla casa di Farnesi. È specializzato in carne pregiata alla griglia. È uno dei più rinomati e apprezzati della zona: basti pensare che su Tripadvisor le recensioni positive si sprecano. Farnesi si occupa del suo locale quando non è su qualche set ed è molto orgoglioso della sua attività nell’ambito della ristorazione. Del resto ha sempre avuto il pallino per la buona cucina e appena ha potuto ha deciso di “scendere in campo” per dare il proprio contributo.

Le dichiarazioni di Roberto Farnesi sul suo ristorante

“Fare l’imprenditore è il mio secondo lavoro. Ho un ristorante che offre carne fantastica e ottime pizze, con un bello spazio verde all’aperto, e ci sono anche sette camere per dormire. Dà lavoro a quindici persone, tutte giovani, e questo mi riempie di orgoglio e anche di responsabilità nei loro confronti“, ha raccontato Roberto Farnesi al settimanale Di Più Tv. “Quando non sono sul set ci vado spesso: parlo di ricette con i cuochi, controllo che tutto vada bene e che i clienti siano soddisfatti. Quando sono sul set, invece, ci pensa l’amico e socio con cui ho aperto questa attività”, ha aggiunto l’attore lanciato anni fa dalla soap opera Centovetrine.

Farnesi: “Ho sempre avuto la passione per la buona cucina”

Roberto Farnesi ha deciso di buttarsi nel campo della ristorazione durante una pausa dal set. “Prima, quando non lavoravo come attore, mi godevo la vita, andavo al mare in Versilia. Poi, con il tempo, ho iniziato ad annoiarmi, mi sembrava di perdere tempo. Così ho deciso di dedicarmi alla mia passione per la buona tavola e di creare il mio ristorante ideale”, ha ammesso il 49enne.