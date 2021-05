Roberto Farnesi, la fidanzata Lucya è incinta? Le parole dell’attore

Roberto Farnesi mette su famiglia? Da settimane non si fa che parlare di una gravidanza di Lucya, la fidanzata 26enne dell’attore de Il Paradiso delle Signore. Il diretto interessato, in un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv, ha chiarito che al momento non c’è ancora una gravidanza certa ma la coppia ha iniziato i lavori. Farnesi sogna da tempo di diventare padre e ora che sta per compiere 52 anni è pronto a realizzare questo grande desiderio.

Le parole di Roberto Farnesi, volto di tante fiction e serie tv italiane, sono chiare:

“Ci stiamo lavorando. Diventare padre è sempre stato un mio grande desiderio. Il prossimo luglio festeggio 52 anni, io sono nato quando mio padre ne aveva 56. Direi che è arrivato il momento”

Roberto Farnesi è felicemente fidanzato da cinque anni con Lucya, più giovane di ben 26 anni. La ragazza lavora nel mondo della moda e da tempo convive con l’attore. Farnesi fa la spola tra la sua Regione d’origine, dove è nato e cresciuto, e Roma, dove gira quotidianamente Il Paradiso delle Signore.

Ex studentessa toscana di moda, Lucya aiuta il compagno pure con la sua attività di ristoratore. Roberto Farnesi è il proprietario di uno dei ristoranti più apprezzati in Toscana: Il Ristoro-La Bottega del Parco di Pisa.

Roberto Farnesi desidera di avere al più presto un bambino con Lucya mentre per il futuro esclude il progetto del matrimonio. A detta dell’interprete, definito il Richard Gere italiano, non serve un contratto per sancire un rapporto d’amore.

Quella con Lucya è la storia d’amore più lunga di Roberto Farnesi, che in passato ha amato diverse donne, famose e non. La grossa differenza d’età non è mai stato un problema per la coppia, che fin da subito ha avuto una forte sintonia e complicità.

Roberto Farnesi è un attore ma anche imprenditore

Il Ristoro-La Bottega del Parco si trova a Pisa, a pochi chilometri dalla casa di Roberto Farnesi. È specializzato in carne pregiata alla griglia. È uno dei più rinomati e apprezzati della zona: basti pensare che su Tripadvisor le recensioni positive si sprecano. Farnesi si occupa del suo locale quando non è sul set de Il Paradiso delle Signore ed è molto orgoglioso della sua attività nell’ambito della ristorazione.