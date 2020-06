Roberto Farnesi: fuga d’amore prima di tornare a Il Paradiso delle Signore

Breve luna di miele per Roberto Farnesi prima di riprendere il lavoro da attore. Dal prossimo 30 giugno l’interprete toscano tornerà a Roma, sul set de Il Paradiso delle Signore, per indossare di nuovo i panni dell’intrigante quanto meschino Umberto Guarnieri. Le riprese della soap opera di Rai Uno sono state bruscamente interrotte lo scorso marzo a causa dell’emergenza Coronavirus ma oggi, con la Fase 3, tutta la troupe è pronta a ripartire. Prima di riimmergersi negli sfavillanti anni Sessanta, il 50enne si è concesso un break con la fidanzata Lucya. La coppia è stata pizzicata dal settimanale Diva e Donna sull’isola d’Elba, tra baci, abbracci e tanta complicità. Roberto e Lucya sono usciti indenni dalla prova della quarantena – convivono da qualche anno in Toscana, nei pressi di Pisa – e si sono concessi un viaggio romantico prima di tornare ai rispettivi impegni. Di recente Farnesi ha festeggiato un traguardo importante: ben cinque anni d’amore con Lucya. In poche parole questa è la storia più lunga per la star televisiva e la differenza d’età (lei ha appena 25 anni) non pesa per nulla…

Roberto Farnesi sogna un figlio con la fidanzata Lucya

Dopo tante relazioni andate male, Roberto Farnesi è finalmente pronto a mettere su famiglia. La donna della sua vita l’ha conosciuta qualche anno fa e da tempo c’è una convivenza in corso. La fortunata si chiama Lucya ed è una ragazza di 25 anni che lavora nel mondo della moda. In una intervista di qualche mese fa il protagonista de Il Paradiso delle Signore ha ammesso che è pronto ad avere un figlio al più presto. E chissà che tra quarantena e vacanza all’Isola d’Elba i lavori non siano già iniziati…Nel frattempo Lucya aiuta il suo compagno anche nel lavoro: oltre a recitare Roberto è pure un quotato imprenditore. Da tempo gestisce uno dei ristoranti più apprezzati in Toscana: Il Ristoro-La Bottega del Parco di Pisa.

Roberto Farnesi è un attore ma anche imprenditore

Il Ristoro-La Bottega del Parco si trova a Pisa, a pochi chilometri dalla casa di Roberto Farnesi. È specializzato in carne pregiata alla griglia. È uno dei più rinomati e apprezzati della zona: basti pensare che su Tripadvisor le recensioni positive si sprecano. Farnesi si occupa del suo locale quando non è sul set de Il Paradiso delle Signore ed è molto orgoglioso della sua attività nell’ambito della ristorazione.