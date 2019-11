Roberto Farnesi è pronto: un figlio con Lucya nel 2020

Roberto Farnesi vuole un figlio da Lucya il prossimo anno

Dopo tante relazioni andate male, Roberto Farnesi è finalmente pronto a mettere su famiglia. La donna della sua vita l’ha conosciuta qualche anno fa e da tempo c’è una convivenza in corso. La fortunata si chiama Lucya ed è una ragazza di 25 anni che lavora nel mondo della moda. Una relazione che procede a gonfie vele nonostante la grossa differenza d’età: Farnesi ha infatti da poco spento le 50 candeline. Ora che la stabilità è stata raggiunta la star de Il Paradiso delle Signore e tante altre fiction Rai e Mediaset sogna finalmente di diventare papà. Inseguendo le orme del suo di padre, un generale classe 1914, che ha avuto Farnesi all’età di 56 anni.

Le ultime dichiarazioni di Roberto Farnesi su Lucya e famiglia

“La paternità è il vero legame indissolubile per una coppia. I figli sì che ti uniscono per la vita, anche se l’amore dovesse finire. Sono pronto a diventare padre, magari il prossimo anno. E spero – con un figlio – di riuscire a essere mentalmente aperto, come lo è stato il mio”, ha dichiarato Roberto Farnesi al settimanale F. Al contrario l’attore non sogna il matrimonio: “In un mondo dove la durata media di un matrimonio è di tre anni, non ha senso dire sì davanti a Dio. E quelli in Comune sono solo contratti. Sono molto felice della mia convivenza”.

Roberto Farnesi felicemente fidanzato da quattro anni

Roberto Farnesi ha trovato la propria serenità quattro anni fa, accanto a Lucya. Ex studentessa toscana di moda, la ragazza aiuta il compagno pure con la sua attività di ristoratore. Farnesi è il proprietario di uno dei ristoranti più apprezzati in Toscana: Il Ristoro-La Bottega del Parco di Pisa.