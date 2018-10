Roberto Farnesi e la fidanzata: “Abbiamo cominciato a parlare di un figlio”

Roberto Farnesi si racconta: “Quella con Lucya è in assoluto la mia storia più importante”

Ha iniziato la sua splendida carriera con i fotoromanzi, Roberto Farnesi. Con il suo irresistibile accento toscano e il suo fascino intramontabile, l’attore originario di Navacchio è tornato su Rai 1 con Il Paradiso delle Signore. La fiction, giunta alla sua terza stagione, lo vede protagonista in episodi quotidiani del pomeriggio di Rai 1, abbandonando quindi la programmazione serale. Un lavoro, quest’ultimo, che lo vede particolarmente impegnato: “Quattro giorni a settimana sono a Roma sul set della serie, poi ogni week end torno a Pisa dove gestisco il mio ristorante“, racconta l’attore al settimanale Diva e Donna. “Grandi soddisfazioni, pochi momenti liberi“, aggiunge, ma sappiamo che nel frattempo la sua storia d’amore prosegue a gonfie vele. La sua compagna si chiama Lucya, ha 24 anni (25 meno di lui) e stanno insieme da quasi quattro anni. Per il bello delle fiction si tratta di un vero record! Conosciuto per la sua fama da playboy, Roberto Farnesi è stato spesso accusato di avere sempre al suo fianco donzelle troppo giovani. Ma questa volta è diverso: “Quella con Lucya è la mia storia più lunga e importante”, afferma.

Roberto Farnesi: “Grazie a Lucya sono cambiato”

Insomma, con Lucya è tutto diverso: con lei, Farnesi è andato a convivere, è cambiato, riservandole premure che non ha mai avuto con nessun’altra. Lei, toscana come lui, è neolaureata in Lingue ed è al momento alle prese col primo lavoro in un’azienda di moda. E pare proprio sia quella giusta! Un loro recente viaggio li ha visti girovagare nel sultanato dell’Oman fra mare, montagna e deserto. A detta della coppia, galoppare fra le dune e passare la notte nel deserto è stata un’esperienza incredibile e molto romantica. Ma non si sono fatti mancare neanche il relax a cinque stelle nel resort di lusso più alto del Medioriente. Una settimana da sogno che Roberto Farnesi e la fidanzata Lucya si sono regalati per passare qualche giorno in totale relax, in un nido d’amore lontano da occhi indiscreti.

Roberto Farnesi a Diva e Donna: “Forse è arrivato il momento di mettere su famiglia”

Per quanto riguarda il matrimonio, pare che il bel Farnesi stia iniziando a cambiare idea. Tutto questo ha dell’incredibile, visto che finora l’attore si è dimostrato sempre allergico a quello che per lui è solo un contratto. “Mai dire mai” rivela nell’intervista. “Conviviamo ormai da tempo e forse potrebbe essere arrivato il momento di metter su famiglia. Anche se tendo sempre a posticipare l’appuntamento con la paternità, abbiamo cominciato a parlare di un figlio“, aggiunge l’affascinante attore toscano. Nella fiction Il Paradiso delle Signore interpreta un uomo di grande fascino e con un’aura di mistero, che in fondo un po’ gli somiglia. Un personaggio che gli sta regalando enormi soddisfazioni sul piccolo schermo, ma da quattro anni a questa parte, con Lucya al suo fianco, l’amore viene prima di tutto.