Roberto Farnesi e la sua giovanissima fidanzata: “Solo io ricevo critiche…”

Roberto Farnesi e la sua fidanzata Lucya di 24 anni

Roberto Farnesi sempre più innamorato. Il popolare attore della fiction Le Tre Rose di Eva è fidanzato con la 24enne Lucya dal 2015 e i due pare convivano da circa due anni. Sembra che Lucya non appartenga al mondo dello spettacolo anzi, è laureata in lingue ed è impiegata in un’azienda di moda. La storia tra i due però, non è passata inosservata. La relazione con la giovane ragazza, infatti, ha suscitato parecchie critiche verso l’attore per la notevole differenza d’eta. Critiche a cui lui non sembra dar peso viste le numerose relazioni avute in passato sempre con ragazze più piccole. Anzi il bello della tv sembra voler seguire l’esempio dei suoi genitori anch’essi divisi da ventiquattro anni di differenza, e vuole ispirarsi alla sua bella famiglia felice con la speranza di avere dei figli e di diventare un genitore bravo come loro.

Roberto Farnesi e le critiche

L’ex protagonista di Centovetrine è stato più volte additato come un uomo che preferisce accompagnarsi solo con ragazze più giovani, accusa a cui lui risponde con leggera polemica al settimanale Di Più Tv dichiarando: “Molti colleghi hanno fidanzate o mogli molto più giovani , ma solo io ricevo delle critiche. Forse perché ne ho avuta più di una, ma è un caso: non sono certo andato a cercarle all’uscita di un liceo.” Roberto Farnesi svela inoltre, di non aver avuto solo ragazze più giovani: “Ho avuto anche compagne della mia età o più grandi di me. non ho mai scartato a priori una persona in base all’età: quando una donna mi piace non le chiedo la carta d’identità, agisco d’istinto.” Ha spiegato il 49enne.

Roberto Farnesi e i progetti futuri

Per quanto riguarda i progetti futuri di Roberto Farnesi, lo vedremo presto nella fiction ambientata negli anni 50 Il Paradiso delle Signore nel ruolo del banchiere senza scrupoli Umberto Guarnieri, vedovo e padre di due figli. La fiction targata Rai Uno riaprirà i battenti il 10 settembre 2018, dal Lunedì al Venerdì alle 15:30, sono previsti ben 180 episodi, che ci faranno compagnia durante tutti i pomeriggi autunnali.