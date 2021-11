Roberto Farnesi: svelato il nome della figlia avuta da Lucya

Fiocco rosa per Roberto Farnesi. Lo scorso 22 novembre l’attore, volto di tante fiction e soap opera italiane, ha annunciato su Instagram la nascita della sua primogenita. Un vero e proprio dono per l’interprete, che vive la sua prima paternità all’età di 52 anni. Farnesi ha preferito non svelare il nome della sua bambina: a distanza di tempo lo ha fatto la sua compagna, la giovane Lucya Belcastro.

La ragazza, 25 anni più piccola dell’attore de Il Paradiso delle Signore, ha mostrato sul suo account Instagram alcuni pezzi del corredino della neonata. Su alcune bavette è ricamato il nome Mia. Dunque, alla fine Roberto Farnesi e Lucya hanno optato per il nome Mia. L’attore aveva spiegato che lui e la sua compagna erano indecisi tra questo nome e quello di Margherita.

A pochi giorni dal parto l’ha spuntata il nome Mia: un nome breve, semplice e assai elegante. Un nome diventato molto di moda negli ultimi anni e molto diffuso pure nel Regno Unito, in Germania, nei Paesi Bassi e in Spagna. È considerato una variante di Maria.

Il significato del nome Mia è “principessa, amata dal dio Amon” anche se altre fonti lo fanno invece derivare dall’arabo, col significato di “acqua”. È un nome adespota quindi viene festeggiata il 1° novembre, festa di Ognissanti.

Chi è la fidanzata di Roberto Farnesi

Roberto Farnesi è felicemente fidanzato da sette anni con Lucya Belcastro, che oggi ha 27 anni. La ragazza lavora nel mondo della moda e da tempo convive con l’attore. Farnesi fa la spola tra la sua Toscana, dove è nato e cresciuto, e Roma, dove gira quotidianamente Il Paradiso delle Signore. Ex studentessa toscana di moda, Lucya aiuta il compagno pure con la sua attività di ristoratore. Farnesi è il proprietario di uno dei ristoranti più apprezzati in Toscana: Il Ristoro-La Bottega del Parco di Pisa.

Quella con Lucya è la storia d’amore più lunga di Roberto Farnesi, che in passato ha amato diverse donne, famose e non. La grossa differenza d’età non è mai stato un problema per la coppia, che fin da subito ha avuto una forte sintonia e complicità. Dopo la nascita della loro primogenita non ci sarà nessun matrimonio. Roberto si è detto del tutto contrario a stipulare un contratto del genere.