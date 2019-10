Roberto Farnesi si sposa? ‘L’allergia’ al matrimonio c’è ancora: l’intervista

Roberto Farnesi continua a rinunciare al matrimonio con Lucya: l’intervista a Storie Italiane

Roberto Farnesi ospite a Storie Italiane torna a parlare della sua vita sentimentale. Eleonora Daniele non può non puntare sul fatto che il noto attore italiano sia fortemente innamorato della sua Lucya. Ma la conduttrice fa anche notare che il matrimonio tra loro non è ancora arrivato e che in molti sperano che un presto possa arrivare il grande giorno. E proprio su questo punto, Farnesi ribadisce nuovamente la sua posizione. Già in passato, aveva più volte dichiarato di non essere legato all’idea delle nozze, anzi. Per l’attore non è necessario diventare marito e moglie per essere una famiglia o per vivere il proprio amore. Pertanto, oggi a Storie Italiane Farnesi conferma di voler continuare a mantenere questa linea. Lucya sarà sicuramente consapevole di questa idea e sembra proprio che l’attore sia irremovibile. E se al matrimonio dice no, a un figlio ammette di non voler rinunciare. Farnesi dichiara, infatti, di voler allargare la sua famiglia con la fidanzata (classe 1996).

Roberto Farnesi pronto ad avere un figlio, ma al matrimonio continua a dire no

“Sono allergico al matrimonio, mantengo quella linea”, dichiara Farnesi a Storie Italiane. Nessun matrimonio previsto, dunque, per Roberto e Lucya. Sembra proprio che i due preferiscano vivere la loro storia d’amore senza convolare a nozze. Non sappiamo esattamente cosa ne pensa la ragazza, su cui l’attore continua naturalmente a spendere speciali parole. “Lei è bella”, afferma Farnesi emozionato. Come vi abbiamo già anticipato, nonostante abbia messo da parte il matrimonio, Farnesi non ha alcuna intenzione di rinunciare ad allargare la famiglia: “Spero di riuscire ad avere un figlio”. Già in passato, il noto attore aveva dichiarato di voler diventare padre. Si tratta per lui di un grande sogno, che intende assolutamente realizzare.

Il Paradiso delle Signore: Roberto Farnesi orgoglioso e fiero

Un periodo felice per Farnesi, tanto che la Daniele fa notare come per lui stia andando “tutto alla grande”. Oltre l’amore, anche la carriera prosegue con ottime svolte. In particolare, lo vedremo nel ruolo del Commendator Umberto ne Il Paradiso delle Signore. “Sono molto orgoglioso e molto fiero, speriamo di bissare lo stesso successo”, ammette l’attore in diretta nel corso dell’intervista. Farnesi spera, però, che il suo personaggio sia più buono in questa stagione.