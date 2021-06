Roberto Farnesi finalmente papà a 52 anni: la fidanzata Lucya è incinta

Cicogna in volo per il popolare attore toscano, che ha finalmente messo la testa a posto dopo una serie di relazioni sbagliate

Grossa novità nella vita privata di Roberto Farnesi. L’attore sta per diventare papà all’età di 52 anni. Un sogno covato a lungo e che diventa finalmente realtà. L’interprete di Umberto Guarnieri ne Il Paradiso delle Signore ha dato l’annuncio su Instagram, postando una story dove indossa un pancione finto.

“La gioia è talmente tanta che consentitemi di fare un po’ il bischero”, ha scritto Roberto Farnesi su Instagram. “Presto in tre”, ha invece fatto sapere Lucya Belcastro, la riservata e discreta fidanzata dell’affascinante attore. Al momento non si conoscono molti dettagli sulla gravidanza.

Roberto Farnesi non ha ancora svelato se il suo primogenito sarà un maschietto o una femminuccia. Il parto dovrebbe però avvenire in autunno. Di recente, in più di qualche intervista, il sosia italiano di Richard Gere ha parlato della voglia di diventare padre.

Una voglia che c’è sempre stata e che è cresciuta maggiormente nell’ultimo periodo accanto a Lucya, la donna giusta per Farnesi. Solo qualche mese fa Roberto ha dichiarato:

“Ci stiamo lavorando. Diventare padre è sempre stato un mio grande desiderio. Il prossimo luglio festeggio 52 anni, io sono nato quando mio padre ne aveva 56. Direi che è arrivato il momento”

Un sogno diventato realtà. Roberto Farnesi è felicemente fidanzato da cinque anni con Lucya, più giovane di ben 26 anni. La ragazza lavora nel mondo della moda e da tempo convive con l’attore. Farnesi fa la spola tra la sua Toscana, dove è nato e cresciuto, e Roma, dove gira quotidianamente Il Paradiso delle Signore.

In questo periodo Roberto Farnesi è impegnato con le riprese della settima stagione, accanto a Vanessa Gravina e Alessandro Tersigni. Ex studentessa toscana di moda, Lucya aiuta il compagno pure con la sua attività di ristoratore. Farnesi è il proprietario di uno dei ristoranti più apprezzati in Toscana: Il Ristoro-La Bottega del Parco di Pisa.

Quella con Lucya è la storia d’amore più lunga di Roberto Farnesi, che in passato ha amato diverse donne, famose e non. La grossa differenza d’età non è mai stato un problema per la coppia, che fin da subito ha avuto una forte sintonia e complicità.

Molto probabilmente in seguito alla nascita del bebé non ci sarà nessun matrimonio. Roberto Farnesi si è detto del tutto contrario a stipulare un contratto del genere. Cambierà forse idea dopo la nascita del primogenito?