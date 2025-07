Roberto Ciufoli: “Ho un tumore al rene“. Come sta ora dopo l’intervento

L’amatissimo attore e comico Roberto Ciufoli ha aperto il suo cuore in un’intervista a Benessere Magazine, raccontando di star vivendo un momento molto delicato. Il pubblico è abituato a vederlo in vesti leggere e scanzonate anche ora che va in onda con il collega e amico di sempre Pino Insegno in ”Facci Ridere”, ma dietro la risata c’è un periodo buio. Ciufoli si sta infatti riprendendo da un delicatissimo intervento dopo la diagnosi di un carcinoma maligno al rene. Ecco cosa ha raccontato.

In principio aveva ignorato i campanelli di allarme, come il dolore persistente e il sangue nelle urine. Solo dopo essersi convinto a fare una visita di controllo lo scorso marzo, Roberto Ciufoli ha ricevuto la temuta notizia. Un carcinoma maligno, un tumore dunque, al rene, fortunatamente circoscritto. Da allora sono passati solo una manciata di mesi, ma Ciufoli si è sottoposto ad un importante intervento di rimozione del rene, dell’uretere e dei linfonodi.

Roberto Ciufoli, l’intervento per la rimozione del rene. Come sta oggi

Come ha raccontato a Benessere Magazine, l’attore è ancora in fase di recupero. L’operazione per rimuovere il tumore è andata bene e fortunatamente non ci sono metastasi, ma d’ora in poi non abbasserà più la guardia. L’attenzione deve essere sempre alta per i controlli soprattutto dopo la rimozione di un rene e dell’uretere. Il segreto per affrontare questo momento complesso è stato il suo carattere, la sua predisposizione alla comicità e al prendere la vita con più positività:

Io prendo di petto le avversità, non mi abbatto. La malattia deve faticare per fermarmi, non ha campo facile. (…) Del resto, ho scelto di guardare la situazione in positivo: ho avuto sì un carcinoma maligno, ma non espresso in metastasi In generale, la mia disposizione personale alla comicità mi ha sempre consentito di vivere ogni avvenimento con leggerezza. E questo non vuol dire essere superficiali, piuttosto significa non concedere campo all’avversario, ma affrontare la partita a testa alta e giocarsela fino in fondo, senza abbattersi, né lasciarsi vincere dalla stanchezza fisica che comunque c’è. Con questo spirito, in poco tempo, sono riuscito ad andare in scena superando difficoltà del corpo e dell’anima

Durante tutto questo periodo al suo fianco c’erano i suoi amici più cari e i suoi familiari, che Ciufoli racconta erano più preoccupati di lui, visto il suo modo di affrontare la vita. Ma è stata proprio la sua forza d’animo a fargli recuperare le energie: pochi giorni dopo l’intervento era già tornato a lavoro. Questa estate lo vediamo su Rai2 con Pino Insegno nel programma in prima serata ”Facci Ridere”, ma la carriera di Roberto Ciufoli è costellata di successi sia televisivi che teatrali.

Roberto Ciufoli: vita privata e successi

Roberto Ciufoli nasce il 1° Marzo 1960 a Roma e a poco più di 25 anni debutta in Rai con Pino Insegno, Francesca Draghetti e Tiziana Foschi. La Premiata Ditta a fine anni 80 e 90 acquisisce sempre più successo fino ad avere una trasmissione nelle reti Mediaset dal titolo Premiata Teleditta. Da allora, Ciufoli ha poi recitato in serie televisive come Don Matteo, Don Bosco e Rocco Schiavone. Ma la sua carriera spicca il volo a teatro, in ruoli sia comici, che drammatici ma anche in musical. Negli anni ha partecipato anche a svariati reality, piazzandosi secondo classificato a La Talpa nel 2005 e arrivando in semifinale all‘Isola dei Famosi. Nel 2024 è stato concorrente di Tale E Quale Show e le sue esibizioni sono andate virali sui social, come quella dei Ricchi e Poveri in compagnia di Pino Insegno o di Tony Effe e Gaia con Carmen Di Pietro.

Ciufoli è sposato con Theodora Bugel dal 2011. La coppia conviveva già da sette anni e nel 2016 è nato il loro primo figlio, Romeo. Roberto ha inoltre un figlio nato nel 1995 di nome Jacopo, frutto di una precedente relazione dell’attore.