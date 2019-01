Roberto a C’è posta per te indigna il web: sui social piovono critiche e accuse

C’è posta per te, la storia di Roberto e Angela: il presunto tradimento che ha acceso la discussione sul web

La storia di Roberto e Angela a C’è posta per te ha decisamente indignato il web. A far arrabbiare gli utenti attivi sui social, però, è stato sopratutto lui. Angela, che a Maria De Filippi ha chiesto aiuto per chiedere perdono al fidanzato per un presunto tradimento, ha raccontato di essere stata spinta a sentire un altro uomo (ma di non aver avuto mai rapporti con lui) per via dell’eccessiva gelosia del suo fidanzato. Quest’ultimo, inoltre, le avrebbe in più occasioni rinfacciato il fatto che lei non potesse avere figli, facendola in questo modo sentire male e rimandando di volta in volta il matrimonio. Le dinamiche di coppia dei due, come il fatto che lei non sempre poteva indossare quello che voleva o uscire di casa senza essere controllata, hanno inevitabilmente infervorando il web.

C’è posta per te, gli utenti su Twitter contro Roberto: “Uno str….!”

Il pubblico attivo sui social, come accennato sopra, si è scagliato contro Roberto, giudicato “Arrogante” ed etichettato con tutta una serie di appellativi decisamente poco carini. “Più parlano di valori, onore e rispetto più sono uomini di me..a” ha scritto per esempio un utente su Twitter. “Uno str….” hanno poi scritto tanti altri. Ad invitare Roberto a fare chiarezza, in studio, c’ha provato anche Maria De Filippi. Rivolgendosi al ragazzo ha provato a spiegarli di rivedere alcune sue posizioni e, più di una volta, lo ha corretto sottolineando il peso di certe frasi.

C’è posta per te: Roberto chiude la busta e non perdona Angela

Roberto, nonostante le continue insistenze della fidanzata, non ha perdonato Angela. Il ragazzo palermitano ha infatti lasciato lo studio. Lui, nonostante non ci sia stato un contatto fisico, non si fida più di lei. Secondo Maria De Filippi, però, per questa relazione potrebbe esserci ancora una possibilità fuori.