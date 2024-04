Roberto Cavalli, morto lo stilista fiorentino. Aveva 83 anni

Lutto nel mondo della moda: si è spento oggi 12 Aprile 2024 Roberto Cavalli.

Lo stilista aveva 83 anni e da tempo era malato.

Oggi l’Italia perde uno dei più grandi nomi della moda, che ha portato nel mondo il talento tutto Made In Italy.

Roberto Cavalli era da tempo malato e oggi se ne è andato, nella sua Firenze.

Con lui c’era la compagna Sandra Bergman Nillson, modella ed ex Miss Svezia, alla quale era legato sentimentalmente da 15 anni dalla quale aveva avuto un bambino appena un anno fa.

Lo stilista lascia inoltre altri 5 figli.

Nonostante avesse lasciato la direzione della sua casa di moda da una decina d’anni per motivi di salute, Roberto Cavalli non aveva mai rinunciato alla bella vita, aveva infatti acquistato da un anno la discoteca Pineta di Milano Marittima.

Roberto Cavalli: una vita dedicata alle donne

Ripercorriamo la vita di uno dei più grandi stilisti del nostro paese.

Cavalli nasce il 15 Novembre 1940 a Firenze e da subito ha mostrato un talento artistico: studia presso l’Istituto d’Arte del capoluogo toscano e si specializza sulla tintura su stoffa.

Ancora studente realizza delle stampe su maglioni che attirano l’attenzione di molti produttori noti nel mondo delle calze e collant.

Ad appena 30 anni, Roberto Cavalli firma collezioni per marchi come Hermes e sfila per la prima volta a Saint Tropez negli anni 70.

Solo negli anni 90 però il marchio esplode in tutto il mondo: Hollywood ama lo stile di Cavalli e tutte le attrici fanno a gara ad accaparrarsi i migliori capi firmati dallo stilista italiano.

La filosofia di Cavalli era semplice: tutte le donne devono sentirsi belle.

Il suo obiettivo era quello di osare, anche con uno stile un po’ sopra le righe, attirando l’attenzione anche delle donne più insicure.

Tutte le donne amano essere sexy, io voglio aiutarle ad esserlo. Alcune sono intimorite, ma io sono voglio che loro sappiano che un vestito può cambiare loro la vita.

Ricordiamo poi la personalità un po’ frizzante dello stilista che non si è mai nascosto quando doveva dire la sua.

Celebre la sua polemica verso Chiara Ferragni: Roberto Cavalli infatti più volte era intervenuto contro l’influencer, definendola poco genuina e falsa, commentandole persino una foto con un velenosissimo ‘Ma chi ti credi di essere‘