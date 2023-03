Roberto Cavalli è diventato papà a 82 anni: è nato il sesto figlio

Tanti auguri Roberto Cavalli! Il famoso stilista, creativo e imprenditore è diventato padre per la sesta volta all’età di 82 anni. A dare l’annuncio il diretto interessato sulle pagine del settimanale Novella 2000. Il piccolo è stato chiamato Giorgio ed è nato dall’amore tra Cavalli e la modella Sandra Nilsson, più giovane di 45 anni. La coppia è legata ormai da oltre quindici anni.

“L’ho chiamato Giorgio, come mio padre, che i nazisti fucilarono nella strage di Cavriglia quando avevo 4 anni”, ha spiegato Roberto Cavalli alla rivista diretta da Roberto Alessi. Il dolore per la morte del papà nel ’44 è stato immenso per lo stilista che ha pertanto rivelato: “Non ho parlato fino a 18 anni. Però la vita è stata generosa con me, mi ha ricompensato di tutto”.

La vita privata di Roberto Cavalli: figli e mogli

Giorgio è il sesto figlio di Roberto Cavalli. Dal primo matrimonio con Silvanella Giannoni (durato da 1964 al 1974), lo stilista ha avuto Tommaso e Cristiana. Dalle seconde nozze con la modella austriaca Eva Duringer nel 1980 (poi diventata anche sua collaboratrice nella casa di moda) sono nati Robin, Rachele e Daniele, ormai adulti.

Con l’arrivo del piccolo Cavalli si appresta a vivere una seconda giovinezza sul piano personale, che fa il paio con la sua rinascita professionale. Il suo brand, ora sotto la direzione creativa di Fausto Puglisi, è tornato sulla cresta dell’onda dopo la fase calante del 2016, che aveva portato al taglio di oltre duecento posti di lavoro.

La storia d’amore tra Roberto Cavalli e Sandra Nilsson

Roberto Cavalli e Sandra Nilsson stanno insieme da 15 anni e la differenza d’età non è mai stato un problema: lui ha 82 anni, lei 37. Al momento non sono ancora sposati. La neo mamma (il piccolo Giorgio è infatti il suo primogenito) è nata e cresciuta in Svezia e ha iniziato a lavorare molto presto nel mondo della moda. Quando aveva 14 anni il talent scout di un’agenzia di modelle l’ha notata e così è iniziata la sua carriera.

Ha fatto incetta di fasce ai concorsi di bellezza: da Miss Salming, il suo primo premio, a Miss Siren a Miss EU, Miss World Bikini Model a Miss Hawaiian. Il titolo più prestigioso è arrivato nel 2006 quando è stata eletta donna più bella di Svezia. Nel 2008 invece è stata la playmate del mese sulla rivista Playboy.

Nel 2015, come pegno d’amore, Roberto Cavalli le ha donato l’isola di Stora Rullingen, in Svezia, del valore di circa 2 milioni di euro.