Roberto Cavalli condizioni di salute, il gesto di Sandra: retroscena sul ricovero

Storie Italiane, le condizioni di salute di Roberto Cavalli: come sta lo stilista

Come sta Roberto Cavalli? Gli aggiornamenti vengono questa mattina da Storie Italiane, programma condotto da Eleonora Daniele che aveva un inviato proprio nei pressi dell’ospedale Niguarda di Milano; il giornalista ha precisato che si è trattato di un “piccolo intervento”, confermando di conseguenza quanto già detto dallo stilista due giorni fa su Facebook, e alla fine, con Roberto Alessi, noto direttore di Novella 2000, si è parlato brevemente di un probabile scompenso cardiaco. La Daniele ha tenuto costantemente d’occhio la notizia contattando di volta in volta l’inviato e Alessi, ed è emerso che le condizioni di salute di Cavalli sono così poco preoccupanti che lo stilista potrebbe essere dimesso proprio in mattinata.

Roberto Cavalli, il retroscena sul ricovero in ospedale: Roberto Alessi elogia la compagna Sandra

Durante la puntata Alessi ha raccontato qualcosa di più su ciò che è circolato in rete nelle ultime ore; il direttore ha voluto tessere le lodi della compagna Sandra dicendo che “[Roberto Cavalli] è stato tanto criticato in passato [per la sua scelta di stare con una donna molto più piccola di lui, ndr], invece è l’unica persona che realmente gli è vicina, che lo ama e che lo ha anche soccorso in questo momento, tant’è – questa la rivelazione di Alessi – che lo ha portato lei in ospedale. L’ho anche chiamato – ha così concluso in collegamento – ma non ha risposto al suo cellulare”.

Come sta Roberto Cavalli: momenti di nervosismo ma nulla di serio

Ricordiamo che l’annuncio del ricovero in ospedale è arrivato direttamente da Cavalli che su Facebook è stato chiarissimo: prima di ringraziare tutte le persone che gli sarebbero state vicino, oltre alla compagna Sandra e alle figlie Cristiana e Rachele, lo stilista ha spiegato che nonostante si sia preoccupato molto non è successo nulla di grave. Non ci resta che augurargli un buon rientro a casa dopo questi giorni di preoccupazione!