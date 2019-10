Roberto Cavalli in ospedale, con lui la compagna Sandra e le figlie Cristiana e Rachele

News Roberto Cavalli, lo stilista è in ospedale: il messaggio social

Roberto Cavalli è in ospedale ma non versa in condizioni critiche sebbene la notizia possa aver fatto preoccupare più di un fan; a parlare delle sue condizioni di salute è stato proprio lo stilista che in un post su Facebook scritto in lingua inglese si è rivolto a tutte le persone che gli vogliono bene chiarendo che per fortuna non è successo nulla di grave. Breve il discorso ma grandi i ringraziamenti per la compagna Sandra Nilsson e per le sue figlie Cristiana e Rachele. “Sono all’ospedale a Milano – queste le parole dello stilista –, niente di veramente serio, ma sono comunque nervoso”.

I am in the hospital in Milano , nothing very bad , but I am nervous anyway , I am just very lucky to have close to me… Gepostet von Roberto Cavalli am Sonntag, 13. Oktober 2019

Roberto Cavalli in ospedale, cos’è successo e cos’ha lo stilista

Il post in realtà risale al 13 ottobre, ma del ricovero si sta parlando incessantemente solo nelle ultime ore e non se n’è parlato invece ieri. Classe 1940, occhioni sorridenti e sorriso pieno di vita, Cavalli è nervoso ma felice perché non è solo: “Sono davvero fortunato ad avere vicino a me la mia adorabile Sandra e i miei angeli Cristiana e Rachele – ha precisato sempre su Facebook dopo aver parlato delle sue condizioni di salute –. Ora mi aspetto molte belle parole da parte di tutte le persone che mi amano in tutto il mondo e ho dimenticato di mandare milioni di baci a tutti i miei amici più cari: questa è la mia massima ricchezza”. Non sappiamo cosa sia successo esattamente allo stilista ma è bello sapere che non è niente di grave, almeno stando alle sue parole.

Sandra Nilsson e le figlie presenti, in ospedale Cavalli non è solo

Nella foto dall’ospedale Roberto Cavalli appare con un tubo medicale nelle narici, il che vuol dir tutto e niente se non si hanno altre informazioni a disposizione. Ricordiamo che con Sandra, che compare con lui nella foto, sta insieme da un bel po’ di anni e che quindi è in ottime mani. Tanti auguri di pronta guarigione!