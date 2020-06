Roberto Bolle, weekend a Venezia: coccole col misterioso compagno (foto)

AGGIORNAMENTO: L’uomo al fianco di Roberto Bolle, come fa sapere Dagospia, è l’olandese Daniel Lee, direttore creativo della griffe bottega veneta.

Tenerezze e coccole per Roberto Bolle e un compagno di viaggio misterioso. Il noto danzatore è stato paparazzato dal magazine Chi (numero in edicola il 24 giugno 2020) a Venezia, in atteggiamenti assai affettuosi con un uomo dalla capigliatura rossastra. In laguna i due hanno trascorso di recente un weekend da sogno. Prima hanno girovagato sul Canal Grande, poi hanno esplorato le isole di Torcello, Murano e Burano, scampoli di meraviglia della città veneta. Sembra proprio che la mini vacanza abbia avuto un particolare significato per Bolle visto che, rende sempre noto il magazine diretto da Alfonso Signorini, ha pernottato con l’amico in uno degli hotel più esclusivi della laguna, l’Aman Venice di Palazzo Papadopoli.

La struttura alberghiera in cui hanno alloggiato Bolle e il suo compagno di viaggio è lo stesso scelto nel 2014 da George Clooney e Amal Alamuddin per festeggiare il loro matrimonio da mille e una notte. La sosta in laguna è stata ricca di momenti da ricordare: sabato scorso il danzatore e l’amico sono salpati in barca dall’hotel per fare visita alle suddette isole veneziane. Dopodiché qui c’è stata la tappa per pranzare. Il posto che ha servito il pasto è la Trattoria Al Gatto Nero, che ha dato ospitalità ai due giovanotti con tutti gli omaggi e gli onori della casa. Ci sono stati i selfie di rito e gli autografi con i proprietari. E poi via, per un’altra passeggiata alquanto privata nelle splendide calli del capoluogo veneto. E non è finita qui. In barca…

Durante le passeggiate, Bolle e l’amico sono apparsi molto in sintonia, tenendosi a braccetto. Una volta preso il taxiboat per far ritorno in hotel, si sono lasciati andare un po’ di più, sciogliendosi in un abbraccio assai affettuoso. La prospettiva della fotografia ben rende l’emozione del gesto, ma non si capisce se dietro a esso si sia celato anche un bacio passionale. C’è chi è pronto a scommettere di sì, ma nulla è certo. L’unica cosa sicura sono i sorrisi e la tranquillità dei due amici.