Roberto Bolle, Danza con me: così è nato il progetto speciale per Rai1

Sabato 18 aprile alle 21.25 in onda il meglio dello show Danza con me di Roberto Bolle

In questo periodo, dove tutti gli italiani sono costretti a rimanere a casa in quarantena, la televisione sta assumendo un ruolo fondamentale per offrire intrattenimento, soprattutto in prima serata. Sabato 18 aprile Rai Uno punterà sulla riproposizione di Danza con me, il meglio dello show di Roberto Bolle, in onda alle ore 21.25. Lo spettacolo è stato proposto da qualche anno solitamente in occasione del Capodanno. Intervistato per Tv Sorrisi e Canzoni, il noto ballerino ha raccontato come è nato lo spot realizzato per la protezione civile ‘Distanti ma uniti’ in compagnia di Virginia Raffaele. “L’idea l’ha avuta Virginia. Abbiamo scelto la musica della danza di Jhon Travolta e Uma Thurman in ‘Pulp Fiction’ e ognuno ha ballato a casa sua, davanti al telefonino. Poi abbiamo unito i filmati…vi assicuro che coordinare i movimenti in modo da dare l’impressione che ci stessimo guardando negli occhi non è stato per niente facile”.

Il meglio di Danza con me degli ultimi 3 anni: “Giusto mix tra danza di livello altissimo e momenti di puro divertimento”

Nel corso dell’intervista, Bolle ha anche narrato del progetto ‘OnDance’, il sito con il quale il ballerino propone intrattenimento sulla danza e che sta ottenendo boom di visualizzazioni. “Era nata come manifestazione per promuovere la cultura del ballo nei teatri e nelle piazze d’Italia e quest’anno doveva svolgersi a giugno, ma siamo stati costretti a rimandare le iniziative dal vivo. Però ora lo sto ‘trasferendo’ in rete: offriamo newsletter, lezioni di ballo, incontri, approfondimenti. Vorrei che il sito diventasse un impegno regolare per tutto l’anno”. Questo sabato avremo modo di rivedere il meglio dello show Danza con me su Rai Uno. “Un’antologia dei momenti più belli di tre edizioni dello spettacolo di Capodanno – ha spiegato Roberto – Ho cercato di mantenere il giusto mix tra danza di livello altissimo e momenti di puro divertimento. Rivedrete Sting, Andrea Bocelli, Stefano Bollani, Cesare Cremonini, Geppi Cucciari, Luca e Paolo”.

Il discorso della Regina Elisabetta: “L’ho trovata in forma”

In occasione dello speciale discorso alla nazione della sovrana d’Inghilterra in occasione del Coronavirus, Roberto ha affermato: “L’ho trovata incredibilmente in forma. Io avevo danzato al suo Giubileo 18 anni anni fa e già allora aveva una certa età. L’ho rivista uguale: gracile e minuta ma forte nella compostezza, nella serenità”.