Regina Elisabetta discorso alla nazione: “Ci incontreremo ancora”

Lo storico discorso della sovrana del Regno Unito: prima di oggi, la Regina Elisabetta aveva parlato ai sudditi solo tre volte

“Vi parlo in un tempo che so essere di crescente difficoltà: un tempo di sconvolgimento nella vita del nostro Paese che ha portato dolore ad alcuni, problemi economici a molti ed enormi cambiamenti nella vita quotidiana di tutti noi”, ha iniziato così il suo discorso la Regina Elisabetta II, sovrana del Regno Unito e dei territori del Commonwealth. Il discorso è andato in onda su tutte le tv e radio in via del tutto straordinaria per parlare alla nazione ed affrontare insieme l’attuale situazione d’emergenza legata al Coronavirus. Prima di oggi, la Regina aveva parlato in via ufficiale (escluso il discorso tradizionale per gli auguri di Natale) solo altre tre volte: il primo conflitto in Iraq, i funerali della defunta principessa Diana e la scomparsa della Regina madre.

Il messaggio della Regina: “Ci incontreremo ancora”

“Io spero che coloro che verranno dopo di noi possano dire dei Britannici di questa generazione che sono stati forti e che gli attributi d’autodisciplina, calma, determinazione amabile e fratellanza caratterizzino ancora questo Paese”, ha dichiarato Elisabetta II. “Voglio ringraziare chi resta a casa”, ha poi aggiunto ringraziando tutto il personale sanitario che in questo momento sta affrontando in prima linea l’emergenza. “Prevarremo e la vittoria apparterrà a ciascuno di noi. Dobbiamo confortarci pensando, mentre abbiano ancora di che sopportare, che giorni migliori torneranno: che saremo di nuovo con i nostri amici, saremo di nuovo con le nostre famiglie e ci incontreremo ancora”, ha concluso la sovrana.

Elisabetta non parla del Principe Filippo

Il discorso odierno è stata una circostanza davvero straordinaria che in molti, nei giorni scorsi, avevano ipotizzato dovesse annunciare un lutto familiare. L’ipotesi più quotata era la morte del marito della sovrana, il Principe Filippo di Mountbatten. Elisabetta, però, non ha accennato a tale episodio, sintomo che il principe consorte sta bene e le news circolate qualche giorno fa erano solo congetture.