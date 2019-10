Roberto Alpi entra nel cast de Il Paradiso delle Signore

Il Paradiso delle Signore nuovi attori: c’è anche Roberto Alpi

A due giorni dall’inizio della nuova stagione su Rai Uno, continuano a trapelare novità sul Paradiso delle Signore. Tra i tanti nuovi attori della quarta edizione della fiction c’è un volto noto agli amanti della tv: quello di Roberto Alpi. È stato Roberto Farnesi ad annunciare l’arrivo del collega sul set della popolare soap opera, in onda dal lunedì al venerdì alle 15.40. Farnesi ha riabbracciato un vecchio amico: i due hanno infatti lavorato insieme alle prime stagioni di Centrovetrine. E con Farnesi e Alpi c’era all’epoca pure Pietro Genuardi, il mitico Ivan, anche lui tra le new entry del Paradiso. Al momento non ci è dato sapere che ruolo ricoprirà Alpi ma non è escluso che il suo personaggio sia legato a quello di Farnesi, ovvero Umberto Guarnieri.

Il Paradiso delle Signore: l’annuncio di Roberto Farnesi

“Che gioia ritrovare un grande amico oltre che uno straordinario attore”, ha scritto Roberto Farnesi su Instagram, condividendo uno scatto sul set de Il Paradiso delle Signore con il collega Roberto Alpi. Per quest’ultimo si tratta di un ritorno alla soap opera dopo la già citata Centovetrine e Un posto al sole. “Che bello ritrovare due grandi amici sul set dopo quasi venti anni”, ha scritto Farnesi in un’altra storia social, postando una vecchia foto con Alpi e Pietro Genuardi. Farnesi è sempre stato molto legato alla serie Mediaset che gli ha regalato la grande popolarità televisiva.

Le altre new entry de Il Paradiso delle Signore

Non solo Roberto Alpi: tanti altri attori sono entrati nel cast de Il Paradiso delle Signore. Tra questi: Ludovica Coscione, Giancarlo Commare, Giordano Petri, Magdalena Grochawska, Pietro Genuardi, Alessia Debandi, Pietro Masotti, Sofia Taglioni.