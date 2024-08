Roberta Morise sposa: officia “padre Matano” e il testimone è vip

Festa per tre giorni consecutivi: Roberta Morise ed Enrico Bartolini sono pronti per il “fatidico sì”, dopo essere diventati genitori lo scorso 24 maggio, giorno in cui è nato il piccolo Gianmaria. La conduttrice televisiva e lo chef festeggeranno le loro nozze nell’esclusivo resort di lusso L’Andana, struttura che sorge a Castiglione della Pescaia, nella Maremma Toscana. Le danze saranno aperte venerdì 30 agosto, il 31 si svolgerà la cerimonia nuziale e poi si continuerà a fare baldoria fino all’1 settembre. A sposare la coppia sarà un volto noto del piccolo schermo italiano, Alberto Matano, giornalista e conduttore de La Vita in Diretta.

Era stata proprio Roberta Morise, ospite nello storico talk show pomeridiano di Rai Uno, a domandare a Matano di officiare il suo matrimonio. Il giornalista, dopo aver ascoltato la richiesta, si disse assolutamente felice di ricoprire il ruolo propostogli. Dunque sarà “padre Alberto”, come si è definito con tono scherzoso lo stesso ex mezzo busto del Tg Uno, a sposare la collega e il cuoco pluristellato.

A fare da testimone di nozze alla Morise ci sarà Nicola Prudente, in arte Tinto: è amico e collega della conduttrice calabrese con la quale, negli anni scorsi, ha timonato la trasmissione di Rai Uno Camper In Viaggio.

La cerimonia in forma privata con pochi invitati

Alla festa prenderanno parte solamente gli affetti stretti degli sposi, vale a dire i familiari e gli amici intimi. Si preannuncia quindi un evento ristretto, ma molto glamour e all’insegna del lusso e della raffinatezza. Non è un caso che il matrimonio si svolgerà all’Andana. Qui Bartolini gestisce uno dei nove ristoranti che attualmente sono sotto la sua sapiente guida.

Per Roberta Morise sono le prime nozze. Ci arriva da mamma dopo l’arrivo del piccolo Gianmaria che le ha fatto vivere le emozioni della maternità per la prima volta. Bartolini invece ha già alle spalle un matrimonio dal quale sono nati tre frutti d’amore. Dopo la separazione si è legato alla conduttrice. Un vero e proprio colpo di fulmine: la coppia ha bruciato tutte le tappe. Ora non resta che chiudere il cerchio pronunciando il fatidico “sì”. Viva gli sposi!