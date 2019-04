Roberta Morise, fine della storia con il compagno: “Sono single”

Roberta Morise è tornata single e sull’ex: “Ci siamo amati e faccio ancora un po’ fatica a parlarne al passato”

Nell’ultima puntata di Vieni da me è stata ospite anche Roberta Morise, ex conduttrice di Easy Driver su Raiuno e attuale protagonista de I fatti vostri insieme a Giancarlo Magalli. La bella showgirl e conduttrice calabrese ha ripercorso gli esordi della sua carriera, ricordando fra gli altri programmi Miss Italia e L’eredità, e parlato della sua nuova esperienza su Raidue accanto a Magalli nello storico programma mattutino. Sfogliando l’album di famiglia, non è riuscita a trattenere l’emozione a trattenere le lacrime quando Caterina Balivo le ha posto una domanda sul padre davanti ad una sua foto, tanto che la conduttrice ha dovuto mandare la pubblicità. Roberta ha anche dichiarato di essere da pochissimo single. La relazione con il compagno, durata diversi anni, è finita per alcuni problemi tra i due.

Roberta Morise fine della storia col compagno: la confessione a Vieni da me

Dopo Claudio Lippi anche Roberta Morise è stata intervistata da Caterina Balivo nell’ultimo appuntamento di Vieni da me. L’attuale co-conduttrice de I Fatti vostri ha sfogliato l’album dei ricordi insieme a Caterina Balivo e ha confessato di essere tornata single da pochissimo. Sembra infatti giunta al capolinea la relazione con il compagno Luca. La storia è finita da circa un mese: “Penso sia ormai finita, anche se ci sentiamo ancora… e litighiamo”. Sui motivi della rottura con l’uomo che vive in Svizzera, spiega che lui era troppo geloso, una gelosia eccessiva che l’ha portata a chiudere il rapporto. Anche se è stata una bella storia d’amore: “Ho vissuto per un po’ con lui, sono stati anni bellissimi perché ci siamo voluti bene, ci siamo amati e faccio ancora un po’ fatica a parlarne la passato”.

Vieni da me, il tragico racconto di Roberta Morise sulla perdita del padre: “Stava andando in bicicletta, è caduto e ha battuto la testa”

Roberta Morise ha affermato che adesso sente l’esigenza di stare da sola per elaborare la fine della storia e capire se affettivamente è questo quello che vuole. Nel talk show pomeridiano ha dovuto ripercorrere anche un momento molto doloroso della sua vita, la morte de padre: “Stava andando in bicicletta… è caduto e ha battuto la testa”. La bella showgirl, ha spiegato che in realtà non si è mai capito cosa successe quel giorno e parla del padre con estrema tenerezza: “Mio padre era una persona bella e buona: si vede dal suo viso e dal suo sorriso. Forse qualcuno lo voleva lassù… altrimenti non c’è una spiegazione a ciò che è successo!”. Dopo queste parole scoppia a piangere e la Balivo preferisce mandare la pubblicità.