Roberta Morise spiega perché è finita col fidanzato Luca

Perché Roberta Morise e Luca si sono lasciati

Il pubblico italiano ha conosciuto il talento di Roberta Morise grazie all’Eredità, dove vestiva i panni di una delle professoresse, e grazie alla conduzione del programma Easy Driver che condivideva con Veronica Gatto. Lei, bella e statuaria, sta però passando un periodo non molto roseo nella sfera della sua vita privata. La sua storia d’amore con Luca, un imprenditore a cui era legata da anni, è giunta al termine. Roberta l’ha rivelato a Vieni Da Me da Caterina Balivo ma in un’intervista per Gente è scesa più nei particolari. La Morise infatti ha spiegato il motivo per cui lei e Luca hanno deciso di dividere le loro strade. Lui era diventato troppo geloso e possessivo specialmente dopo che Roberta, per impegni lavorativi, aveva lasciato Lugano e si era trasferita a Roma.

La Morise: “Avevo bisogno di tempo per me, per rilassarmi”

La Morise, che è da poco stata confermata ai Fatti Vostri accanto a Magalli, si descrive come una donna dalla personalità forte e molto indipendente. E proprio grazie a questo suo carattere così tenace è riuscita ad andare avanti dopo la rottura con Luca e a prendersi del tempo da dedicare a se stessa e alle persone più care. Secondo Roberta una relazione per funzionare, oltre ad essere ricca di passione, deve essere leggera e rispettosa. E questi tre ingredienti erano venuti molto probabilmente a mancare nella sua storia d’amore con il suo ormai ex compagno.

Lo sguardo di Roberta, adesso, è rivolto verso il futuro

Roberta Morise, che è stata per tanti anni legata anche a Carlo Conti, ora pensa a quello che verrà. In questi giorni si sta godendo le vacanze insieme alle sue amiche tra la Calabria e la costiera amalfitana. È la sua prima estate da single che include sicuramente un periodo ricco di cambiamenti. La stessa Roberta ha definito questo momento molto delicato, in cui bisogna però raccogliere le giuste energie per poter arrivare pronta alla prossima stagione televisiva che l’attende.