Roberta Morise confermata a I Fatti Vostri accanto a Magalli

Roberta Morise, ex di Calo Conti, confermata di nuovo al fianco di Magalli a I Fatti Vostri

Roberta Morise di nuovo confermata a I Fatti Vostri per la prossima stagione, e sempre al fianco di Giancarlo Magalli. L’ex di Carlo Conti che forse ricorderete come ereditiera al game show di Rai 1, tornerà nella prossima stagione nel programma di Rai 2. Se Carlo Freccero aveva annunciato che nella prossima stagione tv alcuni programmi sarebbero saltati, molti pensavano che una delle trasmissioni che sarebbe stata cancellata era proprio I Fatti Vostri. Il programma mattutino di Rai 2 invece è stato riconfermato mentre è stato cancellato Mezzogiorno in famiglia, e senza polemiche e accuse da parte di Adriana Volpe. TvBlog ci anticipa che Roberta Morise tornerà così ad affiancare Magalli al timone del programma.

Roberta Morise ancora accanto a Magalli a I Fatti Vostri: le prime indiscrezioni

TvBlog svela i retroscena sulla prossima stagione televisiva italiana, dopo averci messo a conoscenza dell’arrivo di un nuovo programma su Rai 2 (Un palco per due), il sito ci conferma il ritorno di Roberta Morise accanto a Giancarlo Magalli a I Fatti Vostri. Per la showgirl si tratta per l’appunto di una conferma, dopo un’intera stagione in cui ha dimostrato grandi capacità artistiche. Da poco tornata single, Roberta sta avendo grandi soddisfazioni in campo lavorativo. La Morise ha un curriculum di tutto rispetto. Nella sua carriera in tv non solo L’Eredità ma anche Easy Driver, I raccomandati e Sei in un paese meraviglioso.

Roberta Morise è tornata single: è finita da un po’ con l’ex Luca

A Vieni da me, la Morise ha raccontato che è finita con l’ormai ex fidanzato Luca. “Penso sia ormai finita, anche se ci sentiamo ancora… e litighiamo. Ho vissuto per un po’ con lui, sono stati anni bellissimi perché ci siamo voluti bene, ci siamo amati e faccio ancora un po’ fatica a parlarne al passato“, aveva confidato a Caterina Balivo lo scorso aprile.