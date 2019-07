Un palco per due, nuovo programma di Rai 2: news e prime anticipazioni

Un palco per due: un programma nuovo di zecca approderà su Rai 2 in seconda serata, di cosa si tratta

Un palco per due è il nuovo programma prossimamente in seconda serata su Rai 2 a partire da fine agosto. A dare notizia dell’arrivo di una trasmissione nuova di zecca sulla rete di Carlo Freccero è TvBlog. Il sempre ben informato sito che ci dà buona informazione per ciò che riguarda la tv italiana, ci anticipa anche i nomi dei conduttori. Dalle informazioni in loro possesso, Un palco per due verrà collocato nella seconda serata di mercoledì e tratterà di musica. In ogni puntata, infatti, due grandi ospiti musicali saranno intervistati dai presentatori a bordo di una macchina, le puntate poi finiranno con un doppio concerto. Un vero show in tutti i sensi che potrebbe piacere al pubblico di Rai 2, sempre abituato alla grande musica.

Un palco per due: le prime anticipazioni e i nomi dei conduttori

I conduttori che saranno a capo del nuovo programma di Rai 2 sono due volti poco noti (forse) al grande pubblico. Lei è Carolina Rey, che sarà affiancata da Lorenzo Baglioni. La prima è stata già vista sul piccolo schermo in particolar modo su Rai Gulp, mentre il secondo ha partecipato al Festival di Sanremo 2018 nelle Nuove Proposte. Per ora lo show è in fase di studio, nel senso che la fascia oraria scelta per trasmetterlo sarà un banco di prova per la rete Rai, se dovesse andare bene (come tutti si augurano), Un palco per due potrebbe essere confermato anche per i mesi successivi.

Rai 2, Carlo Freccero, botta e risposta con Adriana Volpe

Sfoghi davvero forti quelli di Adriana Volpe su Rai 2 e la cancellazione del programma a cui ha partecipato in coppia con Massimiliano Ossini, Mezzogiorno in Famiglia. La conduttrice (già al centro del gossip per la due diatriba con Giancarlo Magalli), in un duro sfogo ha chiamato in causa alcuni ascolti “flop” registrati dalla rete. Non è mancata di certo la risposta di Carlo Freccero, direttore di Rai 2, e altrettanti botta e risposta con la presentatrice.