Roberta Morise, matrimonio in crisi? No, è di nuovo incinta: scoop

Ma quale crisi matrimoniale, Roberta Morise diventerà mamma bis. La conduttrice calabrese è incinta del suo secondo figlio o figlia. Questo almeno è ciò che assicura il giornalista Giuseppe Candela in uno scoop pubblicato su Chi Magazine, nella rubrica “C’è Chi dice”. A circa un anno dalla venuta alla luce del piccolo Gianmaria, nato nel maggio 2024, l’ex modella, assieme al marito ‘stellato Enrico Bartolini, è pronta ad accogliere il secondo frutto d’amore. La lieta notizia spazza via anche le indiscrezioni messe in circolo da alcuni presunti ben informati che di recente avevano sussurrato che la coppia non stesse attraversando un periodo brillante dal punto di vista sentimentale.

Al momento la conduttrice e lo chef non hanno confermato la news, ma non l’hanno nemmeno smentita. La coppia si è sposata lo scorso agosto dopo essere stata travolta da un vero e proprio colpo di fulmine. A celebrare le nozze è stato il giornalista e conduttore televisivo in forza alla Rai Alberto Matano. I festeggiamenti nuziali sono durati tre giorni. Cornice del party L’Andana, resort di lusso che sorge a Castiglione della Pescaia, in Toscana.

Roberta Morise e Enrico Bartolini, così hanno bruciato tutte le tappe

La storia tra Roberta e Enrico è sbocciata nell’estate 2023. Subito è scoccata la scintilla. Dopo soltanto un mese d’amore, la coppia ha scoperto di aspettare un figlio. Per la conduttrice calabrese si è trattato della prima dolce attesa. Bartolini invece, prima di accogliere Gianmaria, era già padre di tre figli avuti dal precedente matrimonio. Ora, sempre ammesso e non concesso che lo scoop di Chi trovi conferma, diventerà babbo per la quinta volta.

Nonostante Gianmaria sia stato concepito soltanto a distanza di una manciata di giorni dal primo incontro con lo chef, la Morise non ha mai avuto alcuna preoccupazione né timore circa lo sviluppo della sua vicenda sentimentale. Motivo? Fin da subito Bartolini le ha trasmesso tranquillità e serenità.

“Ci siamo lasciati travolgere dal nostro sentimento, non c’è stato nemmeno il tempo di pensarci che il nostro bambino era già tra noi. Seppure fossimo legati da pochissimo non abbiamo avuto né timori né titubanze. Eravamo già felici”, aveva dichiarato l’ex modella dopo la nascita del primogenito. Adesso è di nuovo tempo di festeggiamenti e di celebrare un nuovo pancione. E chissà se sul portone di casa verrà appeso un fiocco rosa o azzurro.