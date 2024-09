Nozze Morise-Bartolini, tutti i look sfoggiati alla cerimonia: top e flop

Ieri, sabato 31 agosto, si sono celebrate le nozze tra la showgirl Roberta Morise e lo chef pluristellato Enrico Bartolini. Cornice dell’evento è stata L’Andana a Castiglione della Pescaia, in Toscana, dove i due si sono conosciuti. Tra gli invitati ci sono stati anche alcuni vip e ad officiare il matrimonio è stato il giornalista e conduttore televisivo Alberto Matano. Scopriamo insieme quali sono stati i look sfoggiati dagli sposi e dagli ospiti e quali, secondo noi, sono stati gli abiti più belli.

Continua la stagione dei matrimoni. Ieri, sabato 31 agosto, si sono difatti promessi l’amore eterno la showgirl Roberta Morise e lo chef pluristellato Enrico Bartolini. La coppia ha scelto per l’occasione un officiante d’eccezione: il giornalista e conduttore televisivo Alberto Matano. Quest’ultimo non è stato l’unico vip ad aver preso parte alla cerimonia. Tra loro segnaliamo l’ex pallavolista Veronica Angeloni, l’attrice e conduttrice Ludovica Comello, Chiara Piscedda, Alessandro De Angelis e la giornalista Rai Monica Caradonna.

Alcuni dei look sfoggiati dagli invitati non sono passati inosservati. Ad attirare l’attenzione è stato difatti l’abito multicolor di Veronica Angeloni. Sicuramente la sua scelta è ricaduta su un abito perfetto per l’estate, dalla fantasia floreale, colorato ed allegro. Come scarpe ha abbinato delle infradito gioiello argentate. Nonostante non sia il classico abito da sera, nel complesso la sportiva risultava comunque molto elegante.

Ha convinto meno, invece, l’abito scelto da Chiara Piscedda. Quest’ultima ha optato per un total brown in stile un po’ retrò ed in macramè, con scollo all’americana. Nonostante il vestito le stesse evidentemente bene, forse Chiara avrebbe potuto optare per un colore più vivo ed estivo. Il marrone, difatti, ad agosto rischia di risultare un po’ pesante. Piscedda vi ha poi abbinato dei sandali azzurri. Anche in questo caso, probabilmente, avrebbe potuto scegliere un colore diverso.

Alessandro De Angelis ha scelto un look total black. In fondo quando si opta per un completo nero non si sbaglia mai! Per quanto, forse, avrebbe potuto osare un po’ di più nel complesso risultava comunque elegante. Non da meno è stato l’officiante Alberto Matano. Lui ha scelto, invece, il blu. L’abito è stato accompagnato da una camicia bianca.

Le vere stelle della serata sono state però gli sposi. Roberta Morise ha deciso di fare un cambio abito. Il primo era di Rebecca La Sposa, in stile anni 20. Il vestito era caratterizzato da maniche a palloncino e tanto tulle, tanto da farla sembrare una bellissima principessa! Per il ricevimento, invece, ha scelto un abito in stile più moderno e con una scollatura a cuore e le spalline scese. Forse era ancora più bella che con il primo abito! Non da meno è stato lo sposo Enrico Bartolini, vestito con un classico tuxedo nero e camicia bianca. Al collo aveva un papillon che lo faceva sembrare un vero damerino!