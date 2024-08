Morise e Bartolini sposi: look, invitati e dolce sorpresa, tutti i dettagli

La stagione dei matrimoni continua. Oggi, sabato 31 agosto, convoleranno a nozze lo chef Enrico Bartolini e la showgirl Roberta Morise. A celebrare le nozze sarà il giornalista e conduttore televisivo Alberto Matano. Di seguito tutti i dettagli in merito ai tre giorni di festeggiamenti, alla cerimonia, agli invitati ed alla cena che si è tenuta la sera precedente al matrimonio.

Tutti i dettagli sui festeggiamenti

Sono tanti i vip che decidono di sposarsi nei mesi estivi, complice probabilmente il bel tempo. Oggi, sabato 31 agosto, è arrivato il turno della showgirl Roberta Morise e lo chef stellato Enrico Bartolini. I festeggiamenti sono iniziati già da ieri venerdì 30 agosto. Ieri sera si è difatti tenuta una cena nella splendida cornice di L’Andana, a Castiglione della Pescaia, in Toscana, dove si sono conosciuti. E’ stata questa la location prescelta per i festeggiamenti. A testimoniare la serata sono state alcune storie pubblicate su Instagram dagli invitati, dove si vede una lunga tavolata apparecchiata con i toni del rosso e del bordeaux.

E’ stato difatti il bordeaux il colore prescelto per il tema della festa. I due sposi hanno però optato per un look total white. Morise ha indossato per l’occasione un abito di “Francesca Piccini Bridal” con corsetto dai ricami floreali e dalla scollatura a cuore. Il tessuto è probabilmente tulle o chiffon, con una gonna vaporosa. Bartolini ha optato invece per un completo bianco a doppio petto con scarpe nere. E’ stato condiviso anche il menù della serata, intitolato “Feel like at home” e basto su un concetto di condivisione. Sul tavolo, durante la serata, gli sposi hanno trovato anche un regalo speciale: un libretto che racchiude tutte le canzoni associate alla loro storia d’amore. Una di queste Enrico ha anche deciso di dedicarla a Roberta con una serenata. Lo chef le ha difatti cantato “Più bella cosa” di Eros Ramazzotti.

Gli invitati

Ad officiare il matrimonio sarà il giornalista e conduttore televisivo Alberto Matano. Spiccano anche altri vip tra gli invitati alla cerimonia. Tra questi troviamo Veronica Angeloni, Diletta Sestini, Lodovica Comello e la giornalista Rai Monica Caradonna. Ad organizzare i tre giorni di festeggiamenti sono stati invece l’event designer Vincenzo Dascanio e la wedding planner Alessandra Grillo.