Roberta Morise, matrimonio finito: rottura lampo dopo il parto del secondo figlio

Fulmine a ciel sereno: Roberta Morise e lo chef Enrico Bartolini, dopo essersi sposati nel 2024 ed essere diventati genitori di due figli, Gianmaria e Geremia, si sarebbero lasciati. Lo rende noto Chi Magazine che aggiunge che la rottura sarebbe stata tutt’altro che soft. Sarebbero infatti stati chiamati in causa gli avvocati. Una notizia inaspettata se si considera che il 3 novembre scorso la conduttrice e il cuoco festeggiavano la nascita del loro secondogenito e nulla faceva presagire che su di loro si sarebbe abbattuta una tempesta coniugale.

Roberta Morise e Enrico Bartolini “si sono lasciati”

Morise e Bartolini si sono conosciuti nel 2023. Galeotto fu un incontro nel ristorante dello chef La Trattoria, a Castiglione della Pescaia. La scintilla scoccò in un batter d’occhio. E presto si trasformò in un fuoco ardente. Dopo pochi mesi di relazione, Roberta rimase incinta di Gianmaria. Tutto sembrava filare liscio tanto che nell’agosto 2024, Bartolini e la showgirl si sono sposati (a celebrare le nozze è stato il giornalista e volto di punta della Rai Alberto Matano).

La festa nuziale è durata tre giorni. Dopo il matrimonio, Morise è rimasta nuovamente in dolce attesa. Il 3 novembre 2025 è venuto alla luce Geremia. Il quinto figlio per lo chef che ha altri tre frutti d’amore, nati dal suo precedente matrimonio. Ammesso e non concesso che lo scoop di Chi corrisponda a verità, restano da capire i motivi che hanno condotto il cuoco e la conduttrice a separare le loro strade.

Il settimanale edito da Mondadori ha fatto sapere che la rottura è stata la conseguenza di una crisi profonda che avrebbe già portato i due genitori a non vivere più sotto lo stesso tetto e al coinvolgimento dei rispettivi legali per definire i dettagli della separazione.

Nel maggio dello scorso anno si era vociferato che la coppia stava attraversando un periodo non facile. Le voci furono però messe a tacere dall’annuncio della seconda gravidanza di Morise. A quanto pare, invece, qualcosa già allora non funzionava più nel rapporto. I due non sarebbero riusciti a riemergere dal periodo buio. Da qui la decisione di dirsi addio.