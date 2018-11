Roberta Morise: il fidanzato Luca e il rapporto con Conti e Magalli

Roberta Morise svela in un’intervista il suo rapporto con gli uomini

Roberta Morise, attuale conduttrice de I Fatti Vostri, rilascia un’intervista al settimanale Intimità nella quale si svela completamente. La trentaduenne racconta e, in un certo senso, presenta il suo fidanzato Luca, immobiliarista: “È una persona buona che per me c’è sempre. E c’è nella giusta misura. All’inizio era troppo geloso e possessivo, ora invece sa dosarsi. Ha capito che sono fedele e rispettosa e che può fidarsi”. La donna rivela di essersi trasferita per amore del suo Luca a Lugano durante i primi mesi della relazione. Quando poi è arrivata l’opportunità di condurre I fatti vostri, Roberta è tornata a Roma e, oggi, è proprio Luca a dover viaggiare. Quando le viene chiesto come si sono conosciuti, la Morise risponde: “Un colpo di fulmine a Lugano. Ero andata ad un evento e poi ho scoperto che questo era stato organizzato proprio da lui.”

Il rapporto che Roberta Morise ha con il suo ex Carlo Conti

Come ben sappiamo, la Morise è stata legata sentimentalmente a Carlo Conti fino al 2011. Ma, oggi quali sono i rapporti tra l’ex conduttore de L’Eredità e Roberta? L’ex valletta risponde: “Tengo il minimo dei rapporti anche con Carlo come con tutti i miei ex. Se ci capita di incontrarci per questioni professionali, ci salutiamo perché c’è della stima reciproca. Ma è pur sempre un ex”. Dopodiché, non risparmia delle belle parole per Conti: “Carlo è un ottimo papà, ha un matrimonio bellissimo e credo sia antipatico che io dica delle cose su di lui!”. Come spiegato dalla stessa conduttrice, il rapporto che ha con i suoi ex è sempre ridotto al minimo.

Ecco cosa pensa Roberta di Giancarlo Magalli

Giancarlo Magalli, in quanto padrone di casa de I fatti vostri, è anche stretto collega di Roberta Morise. Ciò che pensa la donna del veterano conduttore del programma di Rai Due è: “Avevo già avuto occasione di conoscerlo e posso dire che tutte le impressioni sono state confermate. Un ottimo padrone di casa, un gentiluomo e una persona dal garbo di altri tempi. Con lui è sempre come essere a casa”. La Morise accenna anche ad una discussione avuta con Adriana Volpe, anche se preferisce non entrare nei dettagli.