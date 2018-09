Roberta Morise confessa: “Ho rivisto Carlo Conti, è stato gentile”

La nuova conduttrice de I Fatti Vostri Roberta Morise ha rivisto l’ex fidanzato Carlo Conti

Alla vigilia de I Fatti Vostri, dove ha preso il posto di Laura Forgia, Roberta Morise è tornata a parlare dell’ex fidanzato Carlo Conti. I due si sono lasciati anni fa e non hanno contatti da tempo ma si sono rivisti in occasione della presentazione dei palinsesti Rai. A farlo sapere la conduttrice calabrese, che ha rivelato che il collega è stato gentile nei suoi confronti. “L’ho rivisto alla presentazione dei palinsesti Rai ed è stato molto gentile. In fondo lui è il mio mentore e penso che i suoi fossero auguri sinceri. Ma non abbiamo contatti da molto tempo né alcun tipo di rapporto: per quanto mi riguarda è così con tutti i miei ex”, ha confidato la presentatrice al settimanale Spy. Del resto Conti è sposato dal 2012 con la costumista Francesca Vaccaro, mentre la Morise è felice accanto all’imprenditore Luca.

Roberta Morise pronta a sposare il fidanzato Luca

Dal 2016 Roberta Morise è felicemente fidanzata con Luca, un imprenditore svizzero. La coppia è pronta al matrimonio ma prima deve affrontare una dura prova, quella della lontananza. “Questo per noi sarà un anno di prova: torno a vivere a Roma e lui dovrà fare il pendolare e darsi una mossa visto che fino ad ora sono sempre andata io a Lugano da lui. Comunque il matrimonio è di sicuro uno dei miei sogni”, ha detto Roberta. Che grazie a questa storia d’amore è diventata cognata di Claudia Andreatti: l’ex Miss Italia è impegnata con Andrea, fratello di Luca.

La lunga carriera di Roberta Morise sul piccolo schermo

Felice per il nuovo impegno quotidiano a I Fatti Vostri, Roberta Morise ha fatto sapere a proposito del suo lavoro: “In 14 anni di lavoro in tv non mi sono mai fermata, sono fortunata. Ma non ho santi in paradiso, tutto ciò che è arrivato fino ad oggi me lo sogno guadagnato”.