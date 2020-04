Roberta Morise, imbarazzo in tv: a I Fatti Vostri si parla di Eros Ramazzotti

Si parla di Eros Ramazzotti a I Fatti Vostri: Roberta Morise non nasconde l’emozione VIDEO

Il gossip arriva anche a I Fatti Vostri, lo storico programma mattutino di Rai Due. Nella puntata di mercoledì 8 aprile Roberta Morise si è trovata a dover commentare l’esibizione di Eros Ramazzotti a Sanremo 1985, quando ha presentato per la prima volta al grande pubblico Una storia importante diventata poi con il tempo una delle canzoni più amate della musica italiana. La co-conduttrice di Giancarlo Magalli non ha nascosto l’imbarazzo, misto a lacrime e risolino per “l’imboscata” fatta dagli autori della trasmissione (video più in basso). E sì, perché come sanno bene gli esperti di storie Vip, da qualche mese la bella conduttrice sta frequentando proprio il cantante romano. Una liaison vissuta nel massimo riserbo, tra telefonate e video chat a causa del Coronavirus, che nessuno dei due ha mai confermato. Ma neppure smentito, segno che si è instaurato qualcosa di forte. La Morise, seppur interpellata dai suoi colleghi, ha preferito annuire senza lasciare commenti ma poi ha ripostato il momento, immortalato dai suoi fan, nelle storie Instagram. Una conferma che vale più di mille parole.

La storia d’amore tra Eros Ramazzotti e Roberta Morise

Quando Eros Ramazzotti ha partecipato al Festival di Sanremo 1985, Roberta Morise non era neppure ancora nata. La soubrette lanciata da Carlo Conti è infatti venuta al mondo in Calabria, a Cariati, nel 1986. I 23 anni di differenza non sono però un problema per la conduttrice e l’artista, più che mai in sintonia. A fare il primo passo è stato proprio Eros che, dopo aver superato il divorzio da Marica Pellegrinelli, è rimasto affascinato dalla Morise, vista in tv per la prima volta. Subito si è procurato il suo numero e ha cominciato a corteggiarla via Whats App. Un corteggiamento finito nel migliore dei modi visto che in seguito sono arrivati incontri ed appuntamenti romantici.

Il Coronavirus ha messo a rischio la storia tra Eros e Roberta

L’emergenza Coronavirus ha frenato, seppur leggermente, la relazione tra Eros Ramazzotti e Roberta Morise. Lui vive a Milano mentre lei a Roma, dove continua a condurre I Fatti Vostri, uno dei pochi programmi Rai ancora in onda.