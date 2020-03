Eros Ramazzotti, la fidanzata è Roberta Morise (ex Carlo Conti): conferma

Eros Ramazzotti, la nuova fiamma è la conduttrice Rai Roberta Morise (ex di Carlo Conti): i dettagli della neonata relazione

Eros Ramazzotti, dopo Marica Pellegrinelli il cuore è tornato a battere per Roberta Morise. A dare la notizia è il settimanale Oggi attraverso il suo sito web. Il magazine non ha dubbi e fa sapere che l’ex di Carlo Conti nonché conduttrice de I Fatti Vostri è la donna con cui il cantante romano ha ritrovato l’amore dopo il naufragio del matrimonio con la modella bergamasca, che nel frattempo si è lasciata con Charley Vezza, imprenditore piemontese con cui ha vissuto una love story negli ultimi mesi.

“Eros Ramazzotti ha una nuova fidanzata. Ed è Roberta Morise! Il nome della fortunata lo svela Oggi in esclusiva, dopo i gossip degli ultimi giorni seguiti alla fine dell’amore tra la sua ex Marica Pellegrinelli e Charley Vezza”. Così il settimanale Oggi, che non ha dubbi sulla neonata relazione. Al momento sia Eros sia Roberta, entrambi assai affezionati alla loro privacy, non hanno commentato il gossip. Ricordiamo che solo qualche giorno fa è stato il sito Dagospia a lanciare l’indiscrezione di un legame speciale tra l’artista e una ‘misteriosa’ conduttrice Rai, che ora ha un nome. Almeno secondo ciò che scrive Oggi, il quale rende anche noto che nel prossimo numero in edicola svelerà tutti i retroscena della storia da poco sbocciata.

Marica Pellegrinelli e Charley Vezza, rottura: i motivi

Se da un lato nasce un amore, dall’altro, quello di Marica Pellegrinelli, se ne spegne uno. La modella sarebbe infatti tornata single. La notizia e i rumors di una rottura avvenuta con Charley Vezza è circolata un paio di settimane fa. A spifferare di un addio è stato il settimanale Chi. Negli ultimi giorni è stata invece la rivista Diva e Donna a scrivere che la relazione è arrivata al capolinea da circa un mese. Questa la motivazione: “La Pellegrinelli è una mamma attenta e molto presente che vive a Milano e segue i suoi due piccoli. Charley, invece, gira il mondo con i suoi progetti tra moda e design. Forse sono emerse le prime differenze di vita e di progetti futuri”.