Roberta Morise aspetta davvero un bebè: foto pancione e dettagli

Roberta Morise è davvero in dolce attesa. Dopo lo scoop lanciato da Dagospia qualche giorno fa, arriva la prova che la conduttrice e volto Rai è incinta. A certificarlo sono gli scatti pubblicati da Diva e Donna che hanno immortalato il pancione della calabrese. Dunque nessun dubbio che aspetti un bebè. Le foto in questione ritraggono l’ex di Carlo Conti fuori da un negozio, mentre si tocca la pancia che è pronunciata, segno inequivocabile che la donna tra pochi mesi diventerà mamma per la prima volta.

Per ora la Morise non ha rilasciato alcuna dichiarazione, preferendo vivere questo momento in modo molto riservato. La gravidanza la condivide con il suo nuovo compagno, lo chef stellato Enrico Bartolini. Il cuoco è anche un volto televisivo. Se per Roberta si tratta del primo bebè, non si può dire lo stesso del fidanzato che di frutti d’amore ne ha già tre, avuti dal precedente matrimonio. L’uomo infatti è padre di Tommaso, Giovanni e Vittoria.

A proposito di matrimonio. Si mormora che la conduttrice di Camper e lo chef abbiano già messo in calendario le nozze. I fiori d’arancio dovrebbero arrivare nel 2024, dopo che la Morise darà alla luce il figlio o la figlia (ancor non è noto si appenderà sul portone di casa un fiocco rosa o un fiocco azzurro). Anche in questo frangente per Roberta si tratterebbe di una prima volta, a differenza del compagno, non essendo mai stata sposata.

La coppia è affiatatissima. Basti leggere alcune dichiarazioni rilasciate alla stampa. Bartolini, intervistato in tempi non sospetti dal Corriere della Sera, ha spiegato di essersi innamorato perdutamente della presentatrice descrivendo il rapporto instaurato come una “magia“.

La Morise non è stata da meno per quel che riguarda le dichiarazioni ultra zuccherose. Ospite di recente da Caterina Balivo a La volta buona (Rai Uno), ha raccontato di aver capito subito, fin dai primi incontri con lo chef, che lui sarebbe stato l’uomo giusto, l’amore di una vita. In particolare Roberta è rimasta colpita dalla dolcezza e dai modi premurosi di cui è in possesso Enrico.