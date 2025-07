Roberta Di Padua scioccata: hater la invita a togliersi la vita, lo sfogo

Protagonista questa volta di un commento decisamente sconvolgente è Roberta Di Padua, l’ex dama di Uomini e Donne. Volto protagonista di varie edizioni del Trono Over, la fidanzata di Alessandro Vicinanza si è ritrovata a leggere un messaggio, con il quale è stata invitata a togliersi la vita. Non c’è più un limite, ormai, per alcuni utenti sui social network, che pur di colpire e attaccare si ritrovano a condividere dei commenti alquanto spiacevoli.

Dopo aver visto più volte Ida Platano lamentarsi per le offese ricevute dagli hater, arriva il momento di Roberta di difendersi da questo crudele sistema. Ciò è accade su Instagram, precisamente sotto un post che l’ex dama ha condiviso in occasione del suo compleanno. Nel video in questione, la Di Padua festeggia gli anni, durante una serata in compagnia delle persone a lei più care, tra cui il figlio e Alessandro Vicinanza.

Tramite le foto e il filmato, l’ex dama del Trono Over rivela ai fan di aver festeggiato il suo compleanno su una bellissima terrazza di un ristorante di Amalfi, dove sta trascorrendo le vacanze. Sono tanti i fan che hanno subito commentato il post facendole i loro auguri. Ma tra i vari commenti è possibile notare, purtroppo, un feroce attacco: “Vedo che il balcone è alto, approfittane!“. In questo modo, questo hater invita Roberta a buttarsi dalla terrazza per togliersi la vita.

Un terribile commento che, chiaramente, non è passato inosservato agli occhi attenti della Di Padua. L’ex volto del Trono Over ci ha tenuto, nelle scorse ore, a replicare a questo attacco, mostrandosi sconvolta, esattamente come i suoi fan. L’ex dama comprende il fatto che una persona possa piacere oppure no al pubblico. Oggi ha ormai superato le critiche e i commenti negativi, facendosi una risata. Ma, ovviamente, un messaggio del genere non può far parte del gioco.

Eppure molti utenti sui social network ritengono che un personaggio famoso debba essere costretto a subire attacchi di ogni tipo. Non bastano le critiche, arrivano le offese, gli insulti e terribili messaggi, come questo. Roberta Di Padua è sconvolta:

“Ma io dico, di fronte a un messaggio del genere… questo messaggio si riferisce alla foto che io ho postato sul mio profilo, come ringraziamento per il mio compleanno, dove ero su una terrazza a cena… questo genio mi scrive questo messaggio. Allora, va bene dire ‘non mi piaci, sei antipatica, sei finta, sei una ***’. Mi sta bene anche questo, ma arrivare a scrivere questo ma io mi chiedo: come cazz*ola fate? Cioè ma cosa scatta? Io questo non riesco a capire: cosa scatta? Che cazz*ola vi mangiate? Io non lo so più”

Come chiunque altro si ritrova sulla sua stessa barca, la Di Padua non riesce proprio a capire come si possa arrivare ad augurare la morte a qualcuno. In questi anni, Roberta ha accettato di tutto ed è andata avanti con il sorriso, ma diventa difficile passare sopra a questo tipo di attacchi. Intanto, sui social network molti stanno parlando della questione, sconvolti dal limite che ormai è stato superato.