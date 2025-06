Roberta Di Padua ed Alessandro Vicinanza, nozze in vista? Lo scatto sospetto

Roberta Di Padua ed Alessandro Vicinanza potrebbero presto convolare a nozze. Nelle ultime ore la coppia ha difatti pubblicato sui social uno scatto sospetto in cui si parla di una possibile proposta. Secondo Eva 3000 gli ex protagonisti di Uomini E Donne potrebbero quindi aver deciso di coronare il loro sogno d’amore con un matrimonio. Per il momento, tuttavia, non c’è ancora nulla di certo ma si tratta di semplici indiscrezioni.

La coppia composta da Roberta Di Padua ed Alessandro Vicinanza è una delle più amate tra quelle nate all’interno del dating show di Canale 5 Uomini E Donne. I due hanno lasciato il programma condotto da Maria De Filippi insieme e la loro storia sta andando avanti a gonfie vele. Entrambi si mostrano spesso insieme sui social e stando ad uno scatto pubblicato nelle ultime ore da Roberta e successivamente ripostato nelle storie da Alessandro, la coppia potrebbe aver deciso di convolare a nozze.

Di Padua ha difatti condiviso sul suo profilo Instagram una foto in cui la si vede in compagna di Vicinanza. I due sono in spiaggia insieme al tramonto e si stanno baciando romanticamente. L’immagine è accompagnata da una scritta che lascia ben sperare. Si può difatti leggere la didascalia “aspettando la proposta”. Possibile quindi, secondo quanto scritto da Eva 3000, che prossimamente Alessandro possa fare la proposta di matrimonio a Roberta. La coppia è insieme già da diverso tempo, pertanto è plausibile che abbia deciso di coronare il proprio sogno d’amore dicendo il fatidico sì. Al momento, tuttavia, non ci sono ancora notizie ufficiali.

Di seguito la storia postata sui social dalla coppia:

Tempo fa si vociferava una presunta crisi tra i due, prontamente smentita. A preoccupare i fan dei due ex volti di Uomini E Donne era stato il fatto che sui social entrambi non pubblicassero più delle foto insieme. Proprio ultimamente, tuttavia, Roberta ha speso delle bellissime parole su Alessandro. Nello specifico l’ex dama dello show mariano ha risposto ad un utente che la definiva fortunata ad aver trovato un uomo come Vicinanza, confermando le qualità del cavaliere.