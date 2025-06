“Fortunata ad avere Alessandro”: la reazione di Roberta Di Padua

Quella composta da Roberta Di Padua ed Alessandro Vicinanza è una delle coppie nate all’interno del dating show Uomini E Donne. I due sono ancora molto affiatati e spesso si mostrano insieme sui social. Proprio nelle ultime ore l’ex dama del programma di Canale 5 ha pubblicato uno scatto che raffigura lui in compagnia di suo figlio Alex. La foto ha ricevuto numerosi commenti positivi, tra cui quelli di alcuni fan che le hanno sottolineato come sia fortunata ad avere al suo fianco un uomo come Alessandro. La reazione di Di Padua ai messaggi non ha tardato ad arrivare.

La storia tra Roberta Di Padua ed Alessandro Vicinanza continua anche una volta usciti da Uomini E Donne. I due si sono difatti conosciuti all’interno del dating show condotto da Maria De Filippi e hanno deciso di lasciare il programma insieme. Spesso la coppia pubblica foto sui social in cui si vedono l’uno in compagnia dell’altra, documentando la propria relazione. Proprio nelle ultime ore Roberta ha pubblicato nelle storie del suo profilo Instagram uno scatto al mare in cui si vede Alessandro con suo figlio Alex. L’immagine ha scatenato numerosi commenti.

Sono stati difatti molti i follower che hanno inviato dei messaggi a Di Padua per sottolinearle come sia stata fortunata a trovare un uomo come Alessandro che si prende cura di suo figlio e che si vede che ci tiene tantissimo sia a lei che al bambino. I direct sono stati poi ricondivisi dalla stessa ex dama di Uomini E Donne in un’altra storia. Agli screen dei messaggi Roberta ha aggiunto una didascalia dove ha speso alcune parole in commento a quanto le è stato scritto.

Di Padua ha parlato nello specifico del suo rapporto con Vicinanza, precisando come lei abbia semplicemente aspettato il momento giusto ma il merito vada ad Alessandro. Roberta ha sottolineato tutte le qualità che hanno permesso all’ex cavaliere di Uomini E Donne di fare breccia nel cuore di suo figlio Alex. Nello specifico ha parlato della sua dolcezza, della sua pazienza, della sua leggerezza e del suo amore.