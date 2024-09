Venezia 81, Di Padua e Vicinanza su red carpet: reazione del web

E’ da giorni che non si parla d’altro che di Venezia 81, la Mostra Internazionale del Cinema che si tiene ogni anno a Venezia. Per l’occasione la città veneta si è riempita di star che si sono susseguite sul red carpet. Tra queste ci sono state anche due ex protagonisti di Uomini E Donne. Stiamo parlando nello specifico della coppia composta da Roberta Di Padua ed Alessandro Vicinanza. Scopriamo qual è stata la reazione del web alla loro partecipazione all’evento.

La Mostra Internazionale del Cinema è uno degli eventi più attesi dell’anno, non solo dagli appassionati della settima arte. L’evento attira difatti sempre moltissime persone, tra cui anche numerosi vip. Per l’occasione la laguna di Venezia si è riempita di star internazionali ed italiane, tra attori, influencer, cantanti, personalità dello spettacolo e molti altri. Ieri sera c’è stato nello specifico il sesto red carpet che ha vantato nomi come Pedro Almodovar, Kasia Smutniak e Julianne Moore. Tra gli italiani, invece, hanno presenziato Natalia Paragoni, Andrea Zelletta, Beatrice Valli, Marco Fantini ed i due ex protagonisti di Uomini E Donne Roberta Di Padua ed Alessandro Vicinanza.

Sono stati proprio questi ultimi a far parlare molto il web. La coppia ha documentato il loro soggiorno nella città veneta con numerose stories pubblicate sui loro profili Instagram ufficiali. Nello specifico i due si sono filmati mentre erano in giro per le strade veneziane, mostrando anche alcune foto di loro sul red carpet della Mostra Internazionale del Cinema. Lei indossava un abito bianco con scollo a cuore, glitterato e con un ampio spacco laterale. Lui, invece, portava un completo nero. Nelle immagini si mostrano felici insieme mentre si baciano ed abbracciano.

La loro presenza all’evento non è passata inosservata al web, il quale ha immediatamente commentato con ironia. In molti, difatti, hanno contestato il fatto che fossero stati invitati anche personaggi che non avessero nulla a che vedere con il cinema. E’ tuttavia cosa risaputa che alla Mostra ci siano non solo attori, registi e figure legate al mondo del cinema ma anche i personaggi più in voga al momento. Qualcuno ha ironizzato scrivendo sul web, come riportato da Isa e Chia,“Si saranno imbucati, non voglio credere che siano stati invitati!” e “E pensare che prima di loro erano passati George Clooney, Brad Pitt e Angelina Jolie!”.