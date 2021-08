Roberta Capua svela in che rapporti è oggi con l’ex Massimiliano Rosolino

Una storia decisamente importante quella tra Roberta Capua e Massimiliano Rosolino. L’ex Miss Italia, oggi conduttrice su Rai Uno, e lo sportivo e inviato dell’Isola dei Famosi sono stati insieme dal 2003 al 2005. Due anni pieni di passione e amore, ben documentato sulla stampa di quegli anni. Poi, come spesso accade, l’amore è finito. Ma in che rapporti sono oggi i due ex fidanzati?

Roberta Capua ha svelato tutto in un’intervista concessa al settimanale Di Più:

“Io e Rosolino non ci sentiamo con regolarità, ma se capita di incontrarci ci salutiamo con affetto. Tra noi non c’è rancore, non ci siamo lasciati in maniera brusca. L’ho seguito all’Isola dei Famosi, all’inizio non mi convinceva, poi mi è piaciuto, perché si è messo in gioco in un ruolo non facile”

Dunque la fine della relazione tra Roberta Capua e Massimiliano Rosolino non è avvenuta in maniera brusca ma è rimasto l’affetto e la stima. Un rapporto del tutto civile. Entrambi sono andati avanti con altri partner e hanno messo su famiglia. La presentatrice di Estate in diretta è legata all’imprenditore Stefano Cassoli, dal quale ha avuto il figlio 13enne Leonardo.

Massimiliano Rosolino è felicemente impegnato con Natalia Titova, ex ballerina e insegnante russa di Ballando con le Stelle. La coppia ha due figlie, ancora piccole, Sofia Nicole e Vittoria Sidney.

La vita privata di Roberta Capua

Roberta Capua ha conosciuto il marito Stefano Cassoli ad un appuntamento al buio. Il primo incontro tra i due è stato combinato da alcune amiche bolognesi della conduttrice. La Capua ha accettato perché non aveva di meglio da fare ma si è presentata all’incontro piuttosto scettica. E invece si sbagliava… Roberta ha subito provato un certo interesse per Stefano, tanto da rivedersi un’altra volta da soli. Da lì è praticamente partito tutto. Il matrimonio è stato celebrato nel 2011, mentre il figlio Leonardo è nato nel 2007.

La vita privata di Massimiliano Rosolino

Massimiliano Rosolino ha incontrato Natalia Titova durante la terza edizione di Ballando con le Stelle, in onda su Rai Uno nel 2006. Tra una prova è l’altra è scoppiata la passione tra i due. Passione che va avanti ancora oggi nonostante la coppia non sia sposata. Rosolino e la Titova non hanno però escluso di convolare a nozze in futuro. I due sono genitori delle piccole Sofia Nicole e Vittoria Sidney.