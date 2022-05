Roberta Capua, problemi in famiglia: “Situazione delicata con la suocera”

In attesa di tornare al timone de La vita in diretta Estate l’ex Miss Italia ha fatto delle inedite confidenze

In una breve intervista rilasciata al settimanale Di Più Roberta Capua ha confidato di avere alcuni problemi con la suocera, la madre del marito Stefano Cassoli. La conduttrice e l’imprenditore sono sposati dal 2011 e hanno un figlio, Leonardo, di quattordici anni.

La conduttrice, ex Miss Italia, è stata interpellata dalla rivista in merito all’ultimo discorso di Papa Francesco, che ha invitato tutti a non demonizzare la figura della suocera. Il Pontefice ha fatto notare ai fedeli che le suocere vanno amate per quello che sono e non perché sono il diavolo.

Allo stesso modo Bergoglio ha invitato le suocere a migliorare il proprio carattere, a tenere a freno la lingua e a non intromettersi troppo in un rapporto di coppia. Affermazioni su cui Roberta Capua è totalmente d’accordo:

“L’esperienza mi insegna che ha ragione il Papa: molte suocere dovrebbero tenere a freno la lingua. Per amore di un marito è chiaro che una donna fa il possibile per addolcire i rapporti, distenderli, ma non sempre ci si riesce”

Roberta Capua ha poi rivelato:

“Il rapporto tra me e mia suocera? La situazione nella mia famiglia è delicatissima. Si imputa spesso il cattivo rapporto tra suocera e nuora alla gelosia che una madre ha per un figlio. Io ho un unico figlio maschio e non escludo in futuro di essere gelosa. Ma una cosa è certa: terrò la lingua a freno, l’esperienza insegna quello che vuoi essere e anche quello che non vuoi essere”

Per il momento la 53enne ha preferito non aggiungere ulteriori dettagli sulla faccenda, segno che è più delicata che mai.

Il matrimonio con Stefano Cassoli

Roberta Capua ha conosciuto il marito Stefano Cassoli ad un appuntamento al buio. Il primo incontro tra i due è stato combinato da alcune amiche bolognesi della presentatrice. La Capua ha accettato perché non aveva di meglio da fare ma si è presentata all’incontro piuttosto scettica. E invece si sbagliava… Roberta ha subito provato un certo interesse per Stefano, tanto da rivedersi un’altra volta da soli. Da lì è praticamente partito tutto.

Era il maggio 2006 e a giugno 2007 Roberta aspettava già il piccolo Leonardo. Quell’anno la Capua è stata tagliata fuori, inspiegabilmente, da Buona Domenica su Canale 5. Una delusione professionale profonda che la diretta interessata è riuscita a superare solo grazie all’amore dell’attuale marito.

Il matrimonio è stato celebrato nel 2011, quando il figlio Leonardo aveva circa tre anni. È avvenuto con rito civilenella Sala Rossa del Comune di Bologna, città natale di Cassoli. Per amore del marito Roberta Capua, nata e cresciuta a Napoli, ha lasciato Roma, dove viveva per via dei suoi impegni televisivi.

Solo sessanta gli invitati alle nozze della presentatrice. Tra i presenti l’attrice Tosca D’Aquino, tra le migliori amiche di Roberta. Prima di conoscere Stefano la Capua è stata sposata con Giorgio Restelli, direttore artistico di Mediaset. La coppia non ha avuto eredi.